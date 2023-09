Κοινωνία

Ναρκωτικά - Καλλιθέα: Σύλληψη για διακίνηση ηρωίνης και κοκαΐνης

Τι βρέθηκε μετά την έρευνα των αρχών στο σπίτι του

Συνελήφθη άνδρας στην Καλλιθέα για διακίνηση ναρκωτικών

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ



"Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Τετάρτη ( 7-9-2023) το απόγευμα στην Καλλιθέα, 44χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, η Δίωξη Ναρκωτικών κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στη διακίνηση κοκαΐνης και ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, τον εντόπισε και πιστοποίησε την εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στο σπίτι του και την κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 1 κιλό και 910 γραμμ. κοκαΐνης,

• 3 κιλά και 508 γραμμ. ηρωίνης,

• 1 κιλό και 65 γραμμ. λευκής σκόνης κατάλληλη για νόθευση κοκαΐνης,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

