Κακοκαιρία “Daniel”: πλαφόν στα απαραίτητα προϊόντα σε έκτακτη ανάγκη

Με Υπουργική Απόφαση, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους στα επίπεδα του 2021 σε "κάθε άλλη κατηγορία προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών".

Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε όλα τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που προκαλείται από θεομηνία, προβλέπει απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους στα επίπεδα του 2021 σε «κάθε άλλη κατηγορία προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που προκαλείται από φυσική ή τεχνολογική καταστροφή ή θεομηνία».

Το πλαφόν ισχύει ήδη σε 68 κατηγορίες προϊόντων, όσα δηλαδή περιέχονται στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», το «Καλάθι των Μαθητών» καθώς και τα «προϊόντα παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως» (θερμοσίφωνες).

