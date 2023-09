Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: ONIRAMA και Δάντης μάγεψαν τους ακροατές (εικόνες)

Ξεχωριστό και ίδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το live event του Ρυθμού 949 με το μοναδικό πάρτι!

Αξέχαστο θα μείνει το 3ο Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», καθώς οι εκρηκτικοί ONIRAMA και ο απόλυτος καλεσμένος τους, Χρήστος Δάντης, ξεσήκωσαν κοινό και ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο secret place!

Το πάρτυ ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που η εντυπωσιακή οικοδέσποινα και ραδιοφωνική παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 Γιώτα Τσιμπρικίδου, υποδέχτηκε τους ONIRAMA στο «χαρακτηριστικό» stage του 3ου Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ».

Το αγαπημένο συγκρότημα ερμήνευσε live μεγάλες επιτυχίες όπως «Ο Χορός», «Το Μετάξι», «Η Κλεψύδρα» αλλά και το τελευταίο τους single «8 Λεπτά», μίλησαν με την Γιώτα Τσιμπρικίδου, αποκαλύπτοντας τα μελλοντικά τους σχέδια και δέχτηκαν ένα δώρο «έκπληξη» από τον ΡΥΘΜΟ 94.9!

Στη συνέχεια, οι ONIRAMA υποδέχτηκαν στη σκηνή τον μοναδικό Χρήστο Δάντη και μαζί, συνεπήραν και ξεσήκωσαν τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, γεμίζοντας με ενέργεια τον χώρο και το κοινό. Ερμήνευσαν με μοναδικό τρόπο ξεχωριστά τραγούδια και ανατρεπτικές διασκευές όπως το «Ξημερώνει και βραδιάζει» του Βασίλη Τσιτσάνη και παράλληλα μίλησαν στην οικοδέσποινα για την αγάπη και τον σεβασμό που νιώθει ο ένας προς τον άλλον.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 ένωσε για ακόμα μία φορά μεγάλες φωνές της ελληνικής δισκογραφίας, σε μια ανατρεπτική, γεμάτη ενέργεια, βραδιά.

