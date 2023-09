Κοινωνία

Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Λαυρίου

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των πάνω από 1000 επιβατών του κρουαζιερόπλοιου.

Κρουαζιερόπλοιο σημαίας Μάλτας προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμένα Λαυρίου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά την διαδικασία πρόσδεσής του το πρωί προερχόμενο από το λιμένα της Θήρας με 1.020 επιβάτες και από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα όλοι οι επιβάτες του πλοίου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του κρουαζιερόπλοιου, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης και αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα το πλοίο αναγνωρισμένο οργανισμό, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός ατόμων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

