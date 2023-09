Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Μηνύματα του 112 σε δεκάδες περιοχές για ετοιμότητα εκκένωσης

Ο Πηνειός εξακολουθεί να παραμένει σε στάθμη υπερβολικά υψηλή με αποτέλεσμα να προκαλεί ανησυχία και ετοιμότητα στις αρχές.

Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι περιοχών της Λάρισας, καθώς η στάθμη του Πηνειού παραμένει πάνω από τα όρια επικινδυνότητας.

Το 112 κάλεσε σε ετοιμότητα εκκένωσης τους κατοίκους των περιοχών Κάτω Ραψάνη, Τέμπη, Ιτέα, Γόννοι, Μακρυχώρι, Ευαγγελισμός, Αλεξανδρινή, Παλαιόπυργος, Μεσάγκαλα, Ομόλιο, Στόμιο, Καστρί, Λουτρό, Κουλούρα.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.

Μήνυμα για εκκένωση στο χωριό Ομορφοχώρι, στο Κιλελέρ

Μήνυμα εκκένωσης από το 112 εστάλη πριν λίγο στους κατοίκους του Ομορφοχωρίου του Κιλελέρ, με εντολή να κατευθυνθούν προς τον Πλατύκαμπο Λάρισας λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Την ίδια ώρα, ενισχύονται τα φράγματα στις όχθες του Πηνειού - η στάθμη του οποίου έφτασε χθες τη νύχτα τα 10 μέτρα - ενώ συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοι κατοίκων από τα πλημμυρισμένα δυτικά προάστια της Λάρισας αλλά και το χωριό της Πηνειάδας.

Στις συνοικίες Ιπποκράτης, Γιάννουλη και Εργατικές Κατοικίες η επιχείρηση μεταφοράς των κατοίκων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αφού εγκαταλείπουν το σπίτι τους ακόμα και αυτοί που αρχικά δεν ήθελαν να φύγουν.

Στον 'Αγιο Θωμά, στη Νέα Σμύρνη, στην Αγία Μαρίνα, πυροσβέστες της ΕΜΑΚ και δυνάμεις εθελοντών σπεύδουν, είτε να προμηθεύσουν νερό σε όσους το έχουν ανάγκη και να μεταφέρουν όσους επιθυμούν.

Στη συνοικία Νέα Σμύρνη επιχειρούν οι εθελοντές διασώστες της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων με φουσκωτό και δίνουν βοήθεια, όπου τους ζητηθεί, με τις οδηγίες του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας του δήμου.

