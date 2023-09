Κόσμος

Ουκρανία - Ιαπωνία: Συμφωνία για διμερή διάλογο στις εγγυήσεις ασφαλείας

Οι δυο ηγέτες μίλησαν ανοιχτά για ενδιαφέρον της Ιαπωνίας για βοήθεια στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι συμφώνησε να ξεκινήσει διμερής διάλογος με την Ιαπωνία για το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ιάπωνα υπουργό Εξωτερικών Γιοσιμάσα Χαγιάσι στο Κίεβο.

Ο Ιάπωνας υπουργός είχε συνομιλίες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα, όπως ανακοίνωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμιγκάλ.

«Συζητήσαμε για τις προοπτικές συνεργασίας για την ανοικοδόμηση κατοικιών, την εγγύηση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανθρωπιστική αποναρκοθέτηση», είπε ο ίδιος μετά τη συνάντησή του με τον Χαγιάσι.

Η ιαπωνική πρεσβεία δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει τον Ιάπωνα υπουργό να γίνεται δεκτός σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας κάτω από έντονη ηλιοφάνεια.

Ο Χαγιάσι, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί και με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, συνοδεύεται από εκπροσώπους ιαπωνικών εταιρειών κατά την επίσκεψη αυτή.

«Μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Ουκρανία», δήλωσε ο Σμιγκάλ.

Το Τόκιο δεν έχει προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία επειδή το Σύνταγμά της, που εγκρίθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, περιορίζει τη στρατιωτική της ικανότητα σε αμυντικά μέτρα.

Ενώ συντάχθηκε με τις δυτικές δυνάμεις ως προς την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα, η Ιαπωνία παρέσχε στο Κίεβο οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη.

Η Ουκρανία έχει ήδη λάβει 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροοικονομική βοήθεια από την Ιαπωνία, δήλωσε ο Σμιγκάλ.

Το Τόκιο έστειλε επίσης αμυντικό εξοπλισμό και υποδέχτηκε ανθρώπους που διέφυγαν από τη σύγκρουση.

