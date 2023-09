Κοινωνία

Ραφήνα: Κόβουν την αλυσίδα της άγκυρας του Fast Ferries Andros (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πλοίο θα επιθεωρηθεί από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, για διαπίστωση τυχόν βλάβης,ενώ οι επιβάτες του, θα προωθηθούν με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

-

Σε επιχείρηση αλυσοκοπής της καδένας της άγκυρας του πλοίου "Fast Ferries Andros" επιδίδονται το Σάββατο το βράδυ οι λιμενικές αρχές της Ραφήνας, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απεμπλακεί το πλοίο με ασφάλεια από τη συμπλοκή αγκυρών που οδήγησε στην πολύωρη ταλαιπωρία επιβατών και πληρώματος.

Το μπέρδεμα των αγκυρών είχε ως αποτέλεσμα την ελαφρά σύγκρουσή του «Fast Ferries Andros» με το «Αικατερίνη Π». Οι 734 επιβάτες του πρώτου παραμένουν μέσα στο επιβατηγό πλοίο από τις 7:30 το πρωί του Σαββάτου.

Να σημειώσουμε ότι άλλα πλοία που διέρχονταν από το σημείο επιστρέφοντας από νησιά και κατευθυνόμενα προς τη Ραφήνα («Andros Queen», «Θεολόγος Π» και «Superferry»), δόθηκε εντολή να καταπλεύσουν αντ' αυτού στο Λαύριο για λόγους ασφαλείας.

Πηγή βίντεο: vradni.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel” - Πήλιο: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν σε παραλία (βίντεο)

Blue Horizon - Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι κατηγορούμενοι

Σεισμός στο Μαρόκο - ΥΠΕΞ: Δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους ή τραυματίες