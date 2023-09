Κοινωνία

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έδεσε στο λιμάνι της Ραφήνας το πλοίο του οποίου οι άγκυρες είχαν μπλεχτεί με άλλο το πρωί του Σαββάτου.

Με ασφάλεια και με τη χρήση ρυμουλκού κατέπλευσε στο λιμάνι της Ραφήνας το «Fast Ferries Andros» με 734 επιβάτες, που από το πρωί παρέμενε ακινητοποιημένο στο αγκυροβόλιο του λιμανιού λόγω εμπλοκής αλυσίδας άγκυρας άλλου πλοίου στην προπέλα.

Νωρίτερα, ειδικό συνεργείο ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιχείρηση αποκόλλησης της αλυσίδας της άγκυρας από την προπέλα του πλοίου.

Το πλοίο παρέμενε στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας από το πρωί και ήταν δεμένο από ρυμουλκά για λόγους ασφαλείας. Αργά το απόγευμα, στους επιβάτες του πλοίου μεταφέρθηκαν τρόφιμα και φάρμακα, ενώ τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία Andros Queen, Θεολόγος Π και Superferry, αντί της Ραφήνας, είχαν καταπλεύσει στο λιμάνι του Λαυρίου για λόγους ασφαλείας.