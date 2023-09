Πολιτική

Αλεξανδρούπολη - Σακελλαροπούλου: Συνάντηση με Ελληνίδα πιλότο και Ελβετούς που βοήθησαν στις πυρκαγιές (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημκοκρατίας συνεχάρη και ευχαρίστησε τις δυνάμεις που συνέδραμαν τις ελληνικές αρχές στην καταστροφή του Έβρου.

Με τα μέλη της Ελβετικής Αποστολής που με ελικόπτερα πήραν μέρος στο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών στον Έβρο και τον πρέσβη της Ελβετίας στην Αθήνα, Στέφαν Έστερμαν, συναντήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

Τα μέλη της Αποστολής και ο πρέσβης την υποδέχθηκαν μπροστά από τα ελικόπτερα SUPER PUMA και CANADAIR και στη συζήτηση που είχαν την ενημέρωσαν για τη συνεισφορά τους στο έργο της κατάσβεσης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους ευχαρίστησε και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Τα μέλη της Ελβετικής Αποστολής είναι 26 και αύριο αναχωρούν για την πατρίδα τους.

Την ώρα που η κ. Σακελλαροπούλου συνομιλούσε με τους Ελβετούς προσγειώθηκε ένα μικρό αεροσκάφος, που παίρνει μερος στην κατάσβεση πυρκαγιών, και κατέβηκε απο αυτό η Ελληνίδα πιλότος της πολιτικής αεροπορίας Ελισάβετ Βουρνάζου, ηλικίας 43 χρονών.

Μόλις την είδε η κ. Σακελλαροπούλου έσπευσε να τη γνωρίσει, την έσφιξε στην αγκαλιά της, τη συνεχάρη και εξήρε το γεγονός ότι είναι μια γυναίκα σε τέτοια θέση.

Ο ρόλος της κ. Βουρνάζου είναι να συντονίζει τους πιλότους και την επικοινωνία. Στη συνέχεια η κ. Σακελλαροπούλου ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές στον Έβρο και τις συνέπειες τους, στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και εκπροσώπων του Πυροσβεστικού Σώματος, του Στρατού, της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

