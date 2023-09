Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Παραιτήθηκε ο Ρουμπιάλες για το φιλί στην Ερμόσο

Το φιλί που έδωσε στην παίκτρια της Ισπανίας ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, τον ανάγκασε σε παραίτηση.

Τρεις εβδομάδες μετά το φιλί που έδωσε στο στόμα στην Τζένι Ερμόσο και την θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε εις βάρος ο Λουίς Ρουμπιάλες υπέβαλλε την παραίτησή του από την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας. Ο Ρουμπιάλες μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή του Πιρς Μόργκαν και εξήγησε τους λόγους:

«Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι τη δουλειά μου. Παίρνω αυτή την απόφαση έχοντας εξασφαλίσει πως η αποχώρησή μου θα συμβάλλει στην σταθερότητα που θα μας επιτρέψει να φέρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 στη χώρα μας.

Υπέβαλα την παραίτησή μου στη διάθεση της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και του αντιπροέδρου της UEFA. Σε αυτά τα πέντε χρόνια είχα το τεράστιο προνόμιο να καθοδηγώ την ισπανική ομοσπονδία. Δεν θέλω να υποστεί κάποια ζημιά το ισπανικό ποδόσφαιρο και για αυτό κάνω στην άκρη».

