Υπουργείο Ναυτιλίας: Ορκίστηκε ο Χρήστος Στυλιανίδης (εικόνες)

Ποιες οι δεσμεύσεις του ενώπιον του Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκε την από τον Επίσκοπο Ωρεών κ. Φιλόθεο, ο Χρήστος Στυλιανίδης, ως Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο κ. Στυλιανίδης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και δεσμεύτηκε να κάνει το καθήκον του με τον καλύτερο τρόπο, σημειώνοντας ότι τον περιμένει πολλή δουλειά στις αρμοδιότητές του.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Στυλιανίδης αναλαμβάνει τα ηνία του Υπουργείου μετά την παραίτηση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στον απόηχο της δολοφονίας του 36χρονου Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά.

Εν συνεχεία ο κ. Στυλιανίδης μετέβη στην έδρα του Υπουργείου Ναυτιλίας για την τελετή παράδοσης και παραλαβής με τον απερχόμενο υπουργό κ. Βαρβιτσιώτη.

