Αθλητικά

NBA: Ο Πόρτερ ελεύθερος με εγγύηση μετά την καταγγελία για επίθεση στη σύντροφό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο παίκτης των Ρόκετς, η καταγγελία της συντρόφου του και η εγγύηση.

-

Η σύντροφος του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ υπέστη κάταγμα στον αυχένα και έφερε ένα κόψιμο πάνω από το δεξί της μάτι μετά την επίθεση που δέχθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου από τον γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς, όπως δήλωσαν οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης σήμερα (12/9) στο Ποινικό Δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακούργημα και απόπειρα στραγγαλισμού μετά το περιστατικό, που φέρεται να έλαβε χώρα τη Δευτέρα στο Millennium Hilton. Δεν χρειάστηκε να υποβάλει ένσταση στο δικαστήριο και έχει προγραμματιστεί να επιστρέψει στην αίθουσα στις 16 Οκτωβρίου.

Η εγγύηση ορίστηκε στα 75.000 δολάρια, ενώ ο Πόρτερ πρέπει να μείνει μακριά από τη σύντροφο του.

Οι εισαγγελείς αναπαρέστησαν την Τρίτη το συμβάν μεταξύ του Πόρτερ και της συντρόφου του, λέγοντας ότι η κίνησή της να τρέξει αιμόφυρτη στο διάδρομο του ξενοδοχείου, τελικά τον ανάγκασε να σταματήσει.

«Κατά την άφιξη, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι μια 26χρονη γυναίκα υπέστη σχίσιμο στη δεξιά πλευρά του προσώπου της και παραπονιόταν για πόνο στον αυχένα της», ανέφερε εκπρόσωπος του θύματος, σύμφωνα με το ESPN, προσθέτοντας: «Μια προκαταρκτική έρευνα στη σκηνή διαπίστωσε ότι ένα γνωστό άτομο τη χτύπησε πολλές φορές στο σώμα της και έβαλε τα χέρια του γύρω από το λαιμό».

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ