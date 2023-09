Κόσμος

Ρωσία: Η χειραψία Πούτιν - Κιμ Γιονγκ Ουν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θερμή ήταν η υποδοχή του Βορεοκορεάτη ηγέτη από τον "Τσάρο" της Ρωσίας. Οι κουβέντες που αντάλλαξαν.

-

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε και έσφιξε για κάπου 40 δευτερόλεπτα το χέρι του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στον χώρο του κοσμοδρομίου Βαστότσνι, της πιο σύγχρονης εγκατάστασης εκτόξευσης πυραύλων της χώρας του.

«Χαίρομαι που σας βλέπω», είπε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. «Αυτό είναι το νέο μας κοσμοδρόμιο».

Μέσω μεταφραστή, ο βορειοκορεάτης ηγέτης τον ευχαρίστησε για την πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή του.

Ο κ. Πούτιν είπε ερωτηθείς αν η Μόσχα θα βοηθήσει την Πιονγκγιάνγκ να κατασκευάσει δορυφόρους πως «γι’ αυτό ήρθαμε στο κοσμοδρόμιο Βαστότσνι», προσθέτοντας πως «θα συζητήσουμε για όλα».

Κυβερνήσεις και αναλυτές στη Δύση προεξοφλούσαν τις τελευταίες μέρες πως το ταξίδι του κ. Κιμ στη ρωσική Άπω Ανατολή θα είχε στο επίκεντρο τη σύναψη διμερών συμφωνιών στο πεδίο των στρατιωτικών εξοπλισμών.

Ο κ. Πούτιν φέρεται να θέλει πυρομαχικά, ειδικά του πυροβολικού, και όπλα προς χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κ. Κιμ, από την πλευρά του, φέρεται να θέλει ρωσική τεχνολογία ιδίως όσον αφορά τους δορυφόρους και τα υποβρύχια.

Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του κ. Κιμ στη Ρωσία αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2012.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ