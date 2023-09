Κόσμος

Ρωσία: Αγνοεί τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για την οπλική συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γεγονός είναι η συνάντηση του Πούτιν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Μόσχα. Η πώληση οπλικών συστημάτων στο επίκεντρο.

-

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα δεν ενδιαφέρονται για τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, σχολιάζοντας τις προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον εναντίον της πώλησης όπλων από την Πιονγκγιάνγκ στη Μόσχα τις τελευταίες ημέρες.

«Όπως γνωρίζετε, στις σχέσεις με τους γείτονές μας, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Κορέας, αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι τα συμφέροντα των χωρών μας, όχι οι προειδοποιήσεις από την Ουάσιγκτον», ανέφερε ο κ. Πεσκόφ. «Στα συμφέροντα των δυο χωρών μας θα επικεντρωθούμε λοιπόν».

Εξάλλου, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αντρέι Ρουντένκο διαβεβαίωσε πως η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ενημερώσει τη Νότια Κορέα σχετικά με την επίσκεψη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν σε περίπτωση που της ζητηθεί, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Έχουμε πρεσβεία της Νότιας Κορέας στη Μόσχα· αν το επιθυμούν, μπορούμε να τους δώσουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες», είπε ο κ. Ρουντένκο.

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα έχει και θα συνεχίσει να έχει επαφές με τη Σεούλ, εμπορικό εταίρο της, και ότι τα δύο κράτη «έχουν κοινά συμφέροντα», πιο συγκεκριμένα «τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο βορειοανατολική Ασία και στην κορεατική χερσόνησο».

Επίσημα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας μετέδωσαν πως ο κ. Κιμ αναχώρησε προχθές Κυριακή με τρένο από την Πιονγκγιάνγκ για να επισκεφτεί τη Ρωσία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο νοτιοκορεατικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε πως ο κ. Κιμ εισήλθε με το τρένο του στη ρωσική επικράτεια τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν «αναχώρησε με το τρένο του το απόγευμα της Κυριακής για να μεταβεί στη Ρωσική Ομοσπονδία», επικεφαλής αντιπροσωπείας κυβερνητικών αξιωματούχων, αξιωματικών του στρατού και στελεχών του Κόμματος Εργατών.

Κυβερνήσεις και αναλυτές στη Δύση προεξοφλούν ότι το ταξίδι του στο Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπου διεξάγεται ετήσιο οικονομικό φόρουμ, θα επικεντρωθεί στη σύναψη διμερών συμφωνιών στο πεδίο των στρατιωτικών εξοπλισμών. Ο κ. Πούτιν φέρεται να επιδιώκει να εξασφαλίσει πυρομαχικά, ειδικά του πυροβολικού, και όπλα προς χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κ. Κιμ από την πλευρά του φέρεται να επιδιώκει την εξασφάλιση ρωσικής τεχνολογίας όσον αφορά τους δορυφόρους και τα υποβρύχια.

Το KCNA ανέφερε χθες ότι «ο σεβαστός σύντροφος Κιμ Γιονγκ Ουν θα συναντηθεί και θα έχει συνομιλίες με τον σύντροφο Πούτιν» κατά την επίσκεψη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Κιμ στη Ρωσία αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2012.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 170 σημεία

Κακοκαιρία “Daniel” – Hellenic Train: Αναστολή στη σύνδεση Αθήνας με Θεσσαλονίκη μέχρι νεοτέρας

Καιρός: Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις την Τρίτη