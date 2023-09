Κοινωνία

“Blue Horizon” - Διάλογος ύπαρχου με πλοίαρχο: “Νόμιζα ότι ήταν μαύρος, Πακιστανός και δεν είχε εισιτήριο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν και τα νέα ηχητικά ντοκουμέντα που έρχονται στο φως για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του Αντώνη Καρυώτη.

-

Ηχητικό ντοκουμέντο «καίει» τον ύπαρχο του Blue Horizon, ο οποίος μαζί με τον καπετάνιο μιλούσαν απαξιωτικά για τον 36χρονο Αντώνη τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας.

Ο ύπαρχος του πλοίου «Blue Horizon», σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, «έκραζε» το θύμα του μαζί με τον καπετάνιο του πλοίου.

Οι δυο τους αποκάλεσαν τον άτυχο Αντώνη «μ@@@@α παλαβό», ενώ ο πλοίαρχος έδωσε εντολή στον ύπαρχο να μην πει πολλά για το τι έγινε.

Οι διάλογοι του καπετάνιου με τον ύπαρχο

Πλοίαρχος: Ρε τον μ…α, ρε. Τώρα κονομήσαμε. Δεν τον έσπρωξε το πλήρωμα, πήγε να τον βγάλει το πλήρωμα. Πάρε μία τον… Θέλει λεπτομέρειες για το τι έγινε… Μην πεις πολλά.

Πλοίαρχος: Ρε τον μ…α, ρε. Τώρα κονομήσαμε. Δεν τον έσπρωξε το πλήρωμα, πήγε να τον βγάλει το πλήρωμα. Πάρε μία τον… Θέλει λεπτομέρειες για το τι έγινε… Μην πεις πολλά. Ύπαρχος: Αυτός, είχε ξεκινήσει το βαπόρι και πήγαινε μπροστά και πήγε να ανέβει επάνω στον καταπέλτη… Δίπλα, δίπλα, στον καταπέλτη ήταν. Ένας παλαβός ήταν. Εκείνη την ώρα που έδεσα εγώ τον κάβο ήταν δίπλα μου. Του λέω «ταξιδεύεις;», «όχι» μου λέει και μετά ανέβηκε, μπαίνει μέσα.

Πλοίαρχος: Αμέσως ενημέρωσα το traffic και το Λιμενικό. Έκοψα και την κίνηση, έκανα κράτει για να μειώσω τα απόνερα. Μετά δεν ξέρω τι έγινε από εκεί. Εγώ τον είδα, ναι. Μάλιστα, τον είδε και το Έλυρος, φώναξε ο καπετάνιος από το Έλυρος…Κολυμπούσε.

Ύπαρχος: Του λέω «βγες έξω… βγες έξω».

Πλοίαρχος: Ο αξιωματικός που τον είδε κολυμπούσε.

Ύπαρχος: Πάει να βγει έξω, βγαίνει έξω, ξαναμπαίνει μέσα και έπεσε στη θάλασσα.

Πλήρωμα: Αυτός ήταν απ' έξω.

Ύπαρχος: Ναι, είχαμε κλείσει καταπέλτη, των οχημάτων, ναι. Αυτός ήταν στην μπίντα, καθότανε, και μετά πήρε δρόμο να μπει μέσα. Τελευταίος-τελευταίος. Είχαμε ξεκινήσει, προχωρούσε το βαπόρι μπροστά. Είχαμε αμολήσει, ναι.

Πλοίαρχος: Ξαφνικά είδα από την κάμερα έναν επιβάτη ο οποίος προσπάθησε να μπει μέσα στο πλοίο και γλίστρησε. Πώς έγινε αυτό ρε…;

Ύπαρχος: Τίποτα, δεν με βλέπω καλά.

«Νόμιζα ότι είναι μαύρος, Πακιστανός»

Ο ύπαρχος του Blue Horizon ο οποίος έσπρωξε τον Αντώνη Καργιώτη από τον καταπέλτη του πλοίου, με τραγική συνέπεια τον πνιγμό του 36χρονου, εμφανίζεται μετανιωμένος.





Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ