Δίκη Πισπιρίγκου: “Ήταν άψογη μητέρα”, κατέθεσε η αδερφή της

Με τις καταθέσεις της αδερφής της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρας και ενός θείου τους συνεχίστηκε η δίκη της 34χρονης.

Μία μητέρα «άψογη που ασχολιόταν συνεχώς με τα παιδιά της», περιέγραψαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η αδελφή και ο θείος της Ρούλας Πισπιρίγκου, οι οποίοι κατέθεσαν στην δίκη της 34χρονης για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Τζωρτζίνας.

Στην κατάθεσή της η αδελφή της κατηγορούμενης, Δήμητρα Πισπιρίγκου, υποστήριξε πως η κατηγορούμενη «είχε πάντα φροντισμένα τα παιδιά της, ασχολιόταν πολύ μαζί τους και ήταν πάντα δίπλα τους».

Η μάρτυρας ανέφερε πως στην αρχή η ίδια δεν συμφωνούσε με το γάμο της Ρούλας Πισπιρίγκου με τον Μάνο Δασκαλάκη καθώς το ζευγάρι ήταν πολύ νέοι αλλά μεταπείστηκε από την απόφασή τους να προχωρήσουν γιατί αγαπιόνταν. «Μέχρι το 2018 είχαν ωραία σχέση. Τότε ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε μια εξωσυζυγική σχέση. Για μικρό χρονικό διάστημα διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους αλλά μετά ήταν πάλι καλά», ανέφερε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Μετά το θάνατο της Ίριδας πώς ήταν οι σχέσεις τους;

Μάρτυρας: Καλές ήταν οι σχέσεις τους.

Πρόεδρος: Το βράδυ πριν από το θάνατο της Ίριδας κοιμήθηκε ο κ. Δασκαλάκης στο σπίτι;

Μάρτυρας: Εκείνη την ημέρα πήρε τα πράγματα του κι έφυγε ο Δασκαλάκης. Μετά το θάνατο της Ίριδας έφερε μόνος του τα πράγματα του πίσω. Του είπε η αδελφή μου «τι κανείς;» και της είπε «θέλω να γυρίσω πίσω». Μετά από λίγες ημέρες αποφάσισαν ότι θέλουν να χωρίσουν. Κανόνισαν για συναινετικό διαζύγιο αλλά διαφωνούσαν με τη διατροφή και θα πήγαιναν σε αντιδικία.

Στην κατάθεση της η Δήμητρα Πισπιρίγκου αναφέρθηκε εκτενώς και στο ξημέρωμα της 8ης Απριλίου 2021, οπότε σύμφωνα με την κατηγορουμένη, η Τζωρτζίνα εμφάνισε επεισόδιο σπασμών με αποτέλεσμα η μάρτυρας και η αδελφή της να την πάνε το πρωί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. «Γύρω στις 06.30 ξύπνησε αδελφή μου και μου λέει το παιδί δεν είναι καλά σε ζητάει. Βλέπω τηνΤζωρτζίνα καθισμένη στο κρεβάτι μου, μου λέει «δεν είμαι καλά, έχω βόμβα στην πλάτη». Έπειτα ηρέμησε αλλά μετά από ένα τέταρτο ξαναπετάχτηκε και παραπονέθηκε για πόνο στην πλάτη και στην κοιλιά. Αποφασίσαμε να πάμε στο Καραμανδάνειο. Πήγαμε γύρω στις οκτώ παρά τέταρτο. Αργότερα ήρθε ο κ. Δασκαλάκης και το παιδί, μου είπε «διώξ' τον». Της είπα «άσε να σε δει ο μπαμπάς» και επέμεινε. Βγήκε ο Δασκαλάκης από το δωμάτιο».

Πρόεδρος: Γιατί δεν καλέσατε ασθενοφόρο;

Μάρτυρας: Θα φτάναμε πιο γρήγορα εμείς.

Πρόεδρος: Από ασθενοφόρο με σειρήνα;

Μάρτυρας: Μπορεί να μην το αξιολογούσαν σωστά και να μην έβαζαν σειρήνα.

Πρόεδρος: Το παιδί σας τα είπε στις 6.30 και φτάσατε στις 8.00, γιατί δεν πήγατε στις 7.00;

Μάρτυρας: Μέχρι να πει το παιδί και να ετοιμαστούμε πήγε 7.00 και κάτι. Τότε φύγαμε και μέχρι να φτάσουμε πήγε 8 παρά το πρωί.

Αναφερόμενη στις απώλειες της Μαλένας και της Ίριδας και στον τρόπο που τις βίωνε η Τζωρτζίνα, η μάρτυρας είπε: «Φαινόταν να την έχει επηρεάσει στην αρχή αλλά ήταν παιδί. Ρωτούσε για τη Μαλένα και η μαμά της της είπε ότι είναι αγγελάκι στον ουρανό. Καμιά φορά κοιτούσε τον ουρανό και την χαιρετούσε. Για την Ίριδα δεν είχε προλάβει να το συνειδητοποιήσει. Μας ρώτησε αν είναι μαζί με τη Μαλένα και της είπαμε ναι. Ήταν στεναχωρημένη στην αρχή. Δεν έπαιζε πολύ, δε χόρευε το ίδιο. Την παρακολουθούσε παιδοψυχολόγος στο σχολείο».

Ο θείος της κατηγορουμένης, Γιάννης Λεγάτος κατέθεσε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου «είχε μεγαλώσει με τις αξίες της οικογένειάς μας. Ήμασταν γνωστή οικογένεια λόγω ποδοσφαίρου. Ο παππούς της Ρούλας ήταν από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές της Παναχαϊκής. Ήταν ένα κορίτσι που ήθελε να εργαστεί, να είναι φιλική προς όλους».

Και αυτός ο μάρτυρας περιέγραψε την ανιψιά του ως μία μητέρα άψογη με τα παιδιά της, ενώ είπε πως αρχικά και αυτός είχε αρνητική θέση για τον γάμο της Ρούλας Πισπιρίγκου με τον Δασκαλάκη γιατί είχαν μόνο λίγους μήνες σχέση.

«Με τον καιρό κατάλαβα ότι το ζευγάρι ήταν αρκετά δεμένο και μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Μετά κάπου στράβωσαν τα πράγματα. Με τους θανάτους των παιδιών. Όταν χάνεις ένα παιδί κλονίζονται τα πράγματα. Βέβαια με την απώλεια του πρώτου παιδιού ήταν ακόμα αρκετά καλά για αυτό που είχαν περάσει».

