Δίκη Πισπιρίγκου: “Δεν χορηγήσαμε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα – Ήταν νεκρή πριν την ανάνηψη"

Ο παιδίατρος της ΜΕΘ στο Παίδων, που ήταν επικεφαλής της ιατρικής ομάδας, η οποία έκανε ανάνηψη στη μικρή Τζωρτζίνα, στο μοιραίο επεισόδιο, κατέθεσε στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Δεν χορηγήσαμε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα. Όταν ξεκινήσαμε την ανάνηψη το παιδί ήταν νεκρό, δεν αντιδρούσε…δεν την επαναφέραμε» είπε στην κατάθεση του στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο επιμελητής Α' παιδίατρος εντατικολόγος στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού» Κωνσταντίνος Τζιούβας.

Ο κ. Τζιούβας, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει την ανακοπή που έκοψε το νήμα της ζωής της Τζωρτζίνας στις 29 Ιανουαρίου 2022, τόνισε στην κατάθεση του πως στο παιδί χορηγήθηκε μόνο ρουκουρόνιο για την διασωλήνωση και αδρεναλίνη. Είπε επίσης, πως αρχικά χορηγήθηκαν οι τέσσερις πρώτες δόσεις αδρεναλίνης που είναι έτοιμες σε ανάλογες περιπτώσεις και εν συνεχεία χορηγήθηκε πέμπτη δόση από φιαλίδιο που πήρε η νοσηλεύτρια από το ειδικό βαλιτσάκι της ομάδας ΜΕΘ. Σε ερωτήσεις που δέχθηκε ο γιατρός, είπε πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να χορηγηθεί κεταμίνη, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να έγινε λάθος στα φιαλίδια, καθώς, όπως υπογράμμισε, «δεν έλλειπε φιαλίδιο κεταμίνης από το βαλιτσάκι της ανάνηψης», όταν τελείωσε η απεγνωσμένη προσπάθεια τους να επαναφέρουν στην ζωή το κοριτσάκι.

Ο μάρτυρας περιέγραψε την σκηνή όταν ενημέρωσε την κατηγορουμένη πως το παιδί δεν τα κατάφερε.

Πρόεδρος: Θυμάστε τι είδους ενημέρωση δώσατε στην κατηγορουμένη;

Μάρτυρας: Ήταν έξω από δωμάτιο. Βγήκα και της είπα πως το παιδί έχει φύγει από τη ζωή. Μου είπε να προσπαθήσουμε γιατί στην Πάτρα έκαναν 55 λεπτά. Με ρώτησε εάν δουλεύει ο βηματοδότης. Νομίζω μίλαγε με τον κ. Παπαγιάννη (Ωνάσειο) εκείνη την ώρα. Μου έκανε εντύπωση. Αυτή ήταν μία τεχνική ερώτηση. Συνήθως οι άνθρωποι σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε κλαίνε ή καταρρέουν, είτε γίνονται επιθετικοί. Η κατηγορούμενη απλά μου είπε εάν δουλεύει ο βηματοδότης.

Πρόεδρος: Αυτή την επιπλέον δόση αδρεναλίνης από πού την παίρνετε;

Μάρτυρας: Είναι μέσα στο βαλιτσάκι.

Πρόεδρος: Έχει και άλλα φιαλίδια στο βαλιτσάκι;

Μάρτυρας: Έχει πολλά. Διαφορετικά.

Πρόεδρος: Όταν τελείωσε η τέταρτη δόση ποιος ετοίμασε την επόμενη;

Μάρτυρας: Η νοσηλεύτρια.

Πρόεδρος: Ήσασταν μπροστά;

Μάρτυρας: Ναι.

Πρόεδρος: Όταν ενημερώσατε τη μητέρα, ο μεταβολισμός της ασθενούς λειτουργούσε;

Μάρτυρας: Όχι. Για να λειτουργήσουν τα όργανα χρειάζονται οξυγόνο. Τα όργανα δεν δουλεύουν. Τίποτα δεν μεταβολίζεται.

Πρόεδρος: Η εικόνα του παιδιού ποια ήταν;

Μάρτυρας: Ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Ακίνητο, χαλαρό, χωρίς αντίδραση. Δεν είχε καμία αντίδραση.

Πρόεδρος: Τι είναι η κεταμίνη;

Μάρτυρας: Είναι φάρμακο για καταστολή και αναλγησία. Είναι συχνό στις ΜΕΘ. Όταν νοσηλεύονται στην εντατική, συνήθως παιδιά, θα πάρουν για να μην αισθάνονται πόνο. Υπάρχουν πρωτόκολλα που την χρησιμοποιείς για διασωλήνωση. Εμείς, στο Αγλαΐα Κυριακού, δεν την χρησιμοποιούμε συνήθως.

Πρόεδρος: Από εσάς χορηγήθηκε κεταμίνη;

Μάρτυρας: Δεν είχαμε κανένα λόγο. Ποτέ. Δώσαμε δύο φορές ροκουρόνιο.

Πρόεδρος: Το φιαλίδιο της αδρεναλίνης και της κεταμίνης μοιάζουν;

Μάρτυρας: Κάποιες φορές μοιάζουν, κάποιες όχι. Εξαρτάται από ποια εταιρεία είναι.

Πρόεδρος: Αυτά τα φιαλίδια που είχατε εκείνη την ημέρα, μοιάζουν;

Μάρτυρας: Ναι, αλλά έχουν μεγάλες διαφορές για εμάς που το χρησιμοποιούμε. Γράφουν αδρεναλίνη. Έχει κόκκινη γραμμή πάνω…

Πρόεδρος: Κάπου λέτε πως ήταν στρεσαρισμένη η κατηγορούμενη. Τι σημαίνει για εσάς αυτός ο όρος; Περιγράψτε πώς ήταν, τι έκανε;

Μάρτυρας: Αυτήν την αντίληψη μου έδωσε. Ήταν πολύ ευγενής. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πως δεν έδειξε το συναίσθημα που περίμενα να δω.

Πρόεδρος: Όταν την ενημερώσετε πως το τελευταίο παιδί κατέληξε, τι έκανε;

Μάρτυρας: Ήταν σε στρες, φαινόταν.

Πρόεδρος: Πώς; Τι έκανε; ίδρωνε;

Μάρτυρας: Ήταν ήρεμη σχετικά. Φαινόταν πως μέσα της κάτι έβραζε…στις κινήσεις. Μας ευχαρίστησε για την προσπάθεια. Της λέω, γιατί με ευχαριστείτε; Το παιδί έφυγε. Μας έκανε και μια άλλη ερώτηση, εάν το παιδί θα πάει Αθήνα ή Πάτρα για νεκροτομή. Μου έκανε εντύπωση. Της είπα ότι εγώ δεν το κανονίζω αυτό.

Πρόεδρος: Δεν σας ρώτησε «μα γιατί έφυγε» το παιδί;

Μάρτυρας: Όχι, εμένα δεν με ρώτησε.

Πρόεδρος: Ξέρετε εάν δώσουμε υπερβολική δόση κεταμίνης τι μπορεί να προκληθεί;

Μάρτυρας: Κατά τη διάρκεια της ανάνηψης τίποτα. Στην ανάνηψη δεν θα κάνει τίποτα γιατί δεν υπάρχει ζωή.

Ένορκος: Η αδρεναλίνη εάν δοθεί με άλλο φάρμακο πχ με κεταμίνη τι αποτελέσματα έχει;

Μάρτυρας: Εάν δίναμε κεταμίνη και αδρεναλίνη μαζί η κεταμίνη δεν θα είχε καμία δράση, διότι η ασθενής ήταν νεκρή. Η αδρεναλίνη θα προσπαθούσε να επαναφέρει καρδιά.

Σε ερωτήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης, ο γιατρός είπε πως δεν γνωρίζει την αιτία της ανακοπής που υπέστη η Τζωρτζίνα. Είπε επίσης στον συνήγορο της κατηγορουμένης πως η ποσότητα κεταμίνης που χορηγείται, όταν απαιτείται, είναι ανάλογη με το βάρος του ασθενούς. Στην περίπτωση της Τζωρτζίνας, όπως είπε, αν χορηγούσαν κεταμίνη θα ήταν 25 ml.

Αλ. Κούγιας: Γνωρίζετε πως έχει αποδοθεί κατηγορία στην κατηγορουμένη ότι ευθύνεται για τον θάνατο με χορήγηση κεταμίνης;

Μάρτυρας: Ναι.

Αλ. Κούγιας: Πώς θα μπορούσε να την χορηγήσει;

Μάρτυρας: Να κάνω υπόθεση;

Η δίκη συνεχίζεται.





