Οικονομία

ΑΑΔΕ - POS: Αρχίζει το “σαφάρι” της Εφορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συστήνεται το Mητρώο POS στην ΑΑΔΕ και ορίζεται η διαδικασία συνεχούς επικαιροποίησης. Ποιοι και πότε πρέπει να τα δηλώσουν, πώς αυτοματοποιείται η "επικοινωνία" με την Εφορία.

-

«Εμφανή» στην Εφορία θα είναι έως το τέλος Σεπτεμβρίου όλα τα ενεργά POS της αγοράς, καθώς με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή υλοποιείται δημιουργία Μητρώου POS σε μια προσπάθεια να μπει τάξη στην αγορά και να παταχθεί η φοροδιαφυγή.

Με την υποχρεωτική διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών τους πρώτους μήνες του 2024, το οικονομικό επιτελείο και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να δοθεί ένα αποφασιστικό «χτύπημα» στη φοροδιαφυγή το οποίο βεβαίως μένει να αποδειχθεί… στο ταμείο.

Η απόφαση ορίζει ότι συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

"Στην πλήρη καταγραφή των τερματικών POS που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του. Συντελείται έτσι ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού έργου της διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων και POS.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το μητρώο POS να συσταθεί αυτοματοποιημένα, με βάση τις πληροφορίες που η ΑΑΔΕ θα λάβει από τους παρόχους POS, και οι επιχειρήσεις να διορθώνουν και να συμπληρώνουν την εικόνα τους, δηλώνοντας τα POS που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα έχουν αποσταλεί από τους Παρόχους.

Ειδικότερα, τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα δηλώνονται αυτοματοποιημένα, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:

από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και

από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS:

Από την 29η Σεπτεμβρίου 2023, λαμβάνουν γνώση των ενεργών POS τους, που έχουν δηλωθεί γι’ αυτές στο Μητρώο POS από τους Παρόχους. Η είσοδος στο Μητρώο γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία/Στοιχεία Επιχείρησης.

Υποχρεούνται, από τις 11 έως τις 30 Οκτωβρίου 2023 να υποβάλουν δήλωση για την τυχόν διόρθωση της εικόνας των ενεργών POS που διαθέτουν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Εφεξής, υποχρεούνται, από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, να υποβάλλουν δήλωση για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, καθώς και για την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι ως ενεργό νοείται το POS που δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση συναλλαγών με κάρτα, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται ή διατίθεται ως εφεδρικό για την περίπτωση λειτουργικής βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης".

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή η νιόπαντρη Αυστριακή αγνοούμενη στο Πήλιο

“Daniel” - Βλοχός: κάτοικοι κοιμούνται στο νεκροταφείο, δίπλα στο οστεοφυλάκιο (εικόνες)

Τον άφησε ο αδερφός του σε στάση λεωφορείου και από τότε αγνοείται