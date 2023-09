Οικονομία

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται το ράλι ανόδου στις τιμές

Υψηλή ζήτηση και περιορισμένη προσφορά οδήγησαν τις τιμές πετρελαίου στο υψηλότερο σημείο του τελευταίου 10μήνου.

Η στενότητα της αγοράς διατηρεί την ανοδική τάση στις τιμές του πετρελαίου, που κινούνται σε υψηλό 10 μηνών.

Αναλυτικότερα, το πρωί της Πέμπτης το μπρεντ σημείωνε άνοδο 0,6%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινούνταν ανοδικά 0,6%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 89, 08 δολάρια το βαρέλι.

Τα στοιχεία που αφορούν την περιορισμένη προσφορά για το υπόλοιπο του 2023 κινούν τις τιμές, δεδομένου ότι καθώς οι χώρες που παράγουν «επιμένουν ανένδοτα στην περιορισμένη παραγωγή» και η ζήτηση να παραμένει ισχυρή μέχρι το επόμενο έτος.

Εξισορροπητικός παράγοντας, αν και δεν φαίνεται να ανακόπτει την ανοδική τάση, θεωρούνται τα στοιχεία που έδειξαν απροσδόκητη αύξηση για πρώτη φορά σε πέντε εβδομάδες των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, εν μέσω των υψηλότερων εισαγωγών από το 2019.

