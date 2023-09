Κοινωνία

Καλύβια - Διάρρηξη: Έπιασαν “ποντικό” στα πράσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω διαρρήκτης με πλούσιο βιογραφικό. Είχε «ανοίξει» 26 καταστήματα. Πώς δρούσε.

-

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, πρώτες πρωινές ώρες της χθες (13/9), από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαυρεωτικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 45χρονος εντοπίστηκε κατά τη διαφυγή του από κατάστημα πώλησης καφέ στα Καλύβια, το οποίο μόλις είχε διαρρήξει και αφαιρέσει από το εσωτερικό του το συρτάρι της ταμειακής μηχανής.

Ακινητοποιήθηκε πριν προλάβει να εισέλθει στο όχημα διαφυγής και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σιδερένιος λοστός, με τον οποίο προηγουμένως είχε θραύσει τον υαλοπίνακα του ανωτέρω καταστήματος, το συρτάρι της ταμειακής μηχανής που άρπαξε από το κατάστημα, κατσαβίδι, σουγιάς και ο ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη τέλεση των κλοπών.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν αναζητήσεις στις περιοχές όπου είχε χαρτογραφηθεί η εγκληματική δράση του, καθώς είχαν καταγραφεί και διερευνούνταν περιπτώσεις διάρρηξης-κλοπής καταστημάτων με παρόμοιο τρόπο δράσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πώς δρούσε

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης του, ο 45χρονος κινούνταν με το επιχειρησιακό του αυτοκίνητο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές των νοτίων και βορείων προαστίων και αναζητούσε καταστήματα που δεν λειτουργούσαν εκείνη την ώρα.

Αφού αξιολογούσε τις επικρατούσες συνθήκες περιμετρικά του καταστήματος-στόχου, έσπαζε τη τζαμαρία ή παραβίαζε με διαρρηκτικά εργαλεία την είσοδο ή εισέρχονταν σε κάποιες περιπτώσεις από ανασφάλιστα σημεία σε αυτό.

Αφού εισέρχονταν στον εσωτερικό χώρο, αφαιρούσε τα συρτάρια των ταμειακών μηχανών καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές και διέφευγε.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 26 περιπτώσεις σε Λαύριο, Σαρωνίδα, Λαγονήσι, Παλαιά Φώκαια, Παιανία, Παλλήνη, Νέα Μάκρη και Μαραθώνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσιμα - Νέος φόρος: Πόσο θα αυξηθούν και από πότε

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή η νιόπαντρη Αυστριακή αγνοούμενη στο Πήλιο

Πέθανε ο Ιουλιανός Καττίνης