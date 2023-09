Κόσμος

Ινδία: Συντριβή ιδιωτικού τζετ - Πώς σώθηκαν επιβάτες και πιλότοι (βίντεο)

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Ινδίας. Πώς συνέβη το ατύχημα. Πώς γλίτωσαν οι 8 επιβαίνοντες.

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη και κόπηκε στα δύο κατά την προσγείωσή του στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλιότερα ως Βομβάη), στη δυτική ακτή της Ινδίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα παρά μόνο μικροτραυματισμοί.

Στο Learjet 45 VT-DBL, το οποίο είχε απογειωθεί από την Βισαχαπατνάμ, επέβαιναν συνολικά οκτώ άνθρωποι: έξι επιβάτες και δύο πιλότοι.

Watch: Private jet splits in two while landing at #India’s Mumbai airport amid heavy rain. The two pilots were rushed to hospital and no casualties were reported, according to local reports.#Mumbai #PlaneCrash #PrivateJet pic.twitter.com/fobgxp9DcN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 14, 2023

Στη Μουμπάι επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, με βροχή και περιορισμένη ορατότητα.

Σε εικόνες που μετέδωσε η ινδική τηλεόραση, διακρίνεται το ιδιωτικό τζετ να γλιστρά έξω από τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου και στο σημείο να σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Λόγω του ατυχήματος και της κινητοποίησης που ακολούθησε, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην αναχώρηση ορισμένων πτήσεων. Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

A private jet skidded off the runway and crashed while landing at Mumbai Airport in India, and flights have been grounded, local media reported. pic.twitter.com/gUuapdboGT — Sprinter (@Sprinter99800) September 14, 2023

