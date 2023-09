Παράξενα

Εύβοια: Παιδί Νηπιαγωγείου πήγε… κατά λάθος στο Δημοτικό

Ο μικρός μαθητής που... παραλίγο να κερδίσει χρονιά, πήρε μέχρι και βιβλία μέχρι να εντοπιστεί το λάθος.

Ένα απίθανο σκηνικό έγινε την Τετάρτη σε σχολείο του δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Το πρωί το σχολικό λεωφορείο πέρασε για να πάρει παιδιά Δημοτικού και Νηπιαγωγείου. Αρχικά το σχολικό σταμάτησε στο Δημοτικό, άφησε τους μικρούς μαθητές και συνέχισε με τα παιδάκια του Νηπιαγωγείου.

Ένας μικρός μαθητής Νηπιαγωγείου, μπερδεύτηκε και κατέβηκε στο Δημοτικό. Μάλιστα, μπήκε κανονικά σε αίθουσα, κάθισε και πήρε και… βιβλία!

Χρειάστηκε να φτάσει η ώρα 11:00 για να αντιληφθούν οι δάσκαλοι ότι το παιδί δεν ανήκε στο σχολείο τους και ήταν μικρότερης ηλικίας.

Αφού έγινε η αντιπαραβολή των ονομάτων με τις λίστες μαθητών του Δημοτικού, τότε αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί.

Έτσι, ενημέρωσαν τόσο το Νηπιαγωγείο που επίσης δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί την απουσία του μικρού μαθητή, όσο και τους γονείς του έτσι ώστε να πάνε στο σχολείο και να το πάρουν.

Πηγή: evima.gr

