ΕΕ: Πρόστιμο - “φωτιά” στο TikTok

Σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα, για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε σήμερα πρόστιμο ύψους 345 εκατομμυρίων ευρώ στο TikTok για παραβίαση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Η TikTok Technology Limited καλείται να πληρώσει «διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 345 εκατομμυρίων ευρώ» και να συμμορφώσει εντός τριών μηνών τις δραστηριότητές της, ανακοίνωσε η ιρλανδική Επιτροπή για την Προστασία των Δεδομένων (DPC), η οποία ενεργεί για λογαριασμό της ΕΕ.

Το DPC ξεκίνησε έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2021 σε αυτή τη θυγατρική του κινεζικού γίγαντα ByteDance - μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους - η οποία σήμερα έχει 150 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ και 134 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έρευνες κάλυψαν την περίοδο μεταξύ 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η ιρλανδική αρχή υπογράμμισε στην απόφασή της ότι η εγγραφή ανηλίκων στην πλατφόρμα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι λογαριασμοί τους να ορίζονται δημόσιοι από προεπιλογή. Άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση λειτουργίας «οικογενειακή σύνδεση», η οποία επιτρέπει τη σύνδεση λογαριασμού TikTok ενός γονέα με αυτόν του παιδιού του. Σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία δεν επαληθεύει αν ο συνδεδεμένος χρήστης ήταν πράγματι γονέας ή κηδεμόνας.

Επιπλέον, ενώ η πλατφόρμα προορίζεται θεωρητικά για χρήστες ηλικίας άνω των 13 ετών, η DPC θεωρεί ότι το TikTok δεν έχει λάβει δεόντως υπόψη τους κινδύνους που υπάρχουν παιδιά μικρότερης ηλικίας που κατάφεραν να δημιουργήσουν λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Η TikTok «διαφωνεί με την απόφαση, ιδίως με το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε», αντέδρασε εκπρόσωπος της εταιρείας, διευκρινίζοντας ότι η εταιρεία «εξετάζει τα επόμενα βήματα», χωρίς να έχει λάβει απόφαση για το αν θα προσφύγει κατά αυτής. «Οι επικρίσεις της DPC επικεντρώνονται σε λειτουργίες και παραμέτρους που ίσχυαν πριν από τρία χρόνια και τις οποίες τροποποιήσαμε» αμέσως μετά, υποστήριξε η εταιρεία, σημειώνοντας για παράδειγμα ότι όλοι οι λογαριασμοί ατόμων κάτω των 16 ετών είναι πλέον ιδιωτικοί από προεπιλογή. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι παρακολουθεί στενά τις ηλικίες των χρηστών της και επισημαίνει ότι έχει διαγράψει σχεδόν 17 εκατομμύρια λογαριασμούς παγκοσμίως μόνο κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2023, με την υποψία ότι οι λογαριασμοί αυτοί ανήκαν σε άτομα κάτω των 13 ετών.

Πρόκειται για το πρώτο πρόστιμο που επιβάλει η ιρλανδική ρυθμιστική αρχή στην ByteDance. Τον περασμένο Μάιο η DPC επέβαλε πρόστιμο ρεκόρ ύψους 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ στην εταιρεία Meta επειδή παραβίασε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.





