Λευκός Οίκος για Μπάιντεν: Τα 80 είναι τα νέα... 40!

Με την ατάκα «τα 80 είναι τα νέα 40» απάντησε ο Λευκός Οίκος στις νέες ερωτήσεις που τέθηκαν από δημοσιογράφους για την ικανότητα του προέδρου Τζο Μπάιντεν να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία, δεδομένης της προχωρημένης ηλικίας του.

Ο 80χρονος Μπάιντεν είναι ήδη ο γηραιότερος ένοικος του Λευκού Οίκου στην ιστορία των ΗΠΑ και σκοπεύει να θέσει ξανά υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024. Θα είναι 82 ετών όταν θα ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του, τον Ιανουάριο του 2025 – εφόσον κερδίσει.

Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι ανησυχούν για την ηλικία του Μπάιντεν αλλά και για εκείνη του πιθανότερου Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι 77 ετών. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos και του πρακτορείου Reuters έδειξε ότι θα συγκέντρωναν το ίδιο ποσοστό, 39%, εάν ήταν αντίπαλοι στις εκλογές του 2024. Ένας στους πέντε ψηφοφόρους δήλωσε αναποφάσιστος.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί θα προτιμούσαν να τεθεί όριο ηλικίας, στα 75 χρόνια ή και λιγότερο, για τους υποψήφιους προέδρους.

Όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες που εκφράζονται ότι ο πρόεδρος είναι πολύ μεγάλος για να διεκδικήσει την επανεκλογή του, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ απάντησε με μια ατάκα: «Τα 80 είναι τα νέα 40, δεν το ξέρετε;».

«Το 2019 δέχτηκε την ίδια κριτική, το 2020 το ίδιο, το 2022 το ίδιο και κάθε φορά κερδίζει τους επικριτές του», πρόσθεσε.

