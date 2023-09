Αθλητικά

Γιουβέντους: Ο Ρονάλντο ζητάει αμοιβές από την εποχή της πανδημίας

Σχεδόν 20 εκ. ευρώ είναι τα χρήματα που ζητάει ο Πορτογάλος, προσθέτοντας ακόμη έναν οικονομικό βραχνά στη «Μεγάλη Κυρία».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο...ξαναχτυπά την πόρτα της Γιουβέντους και επίσημα. Αυτή τη φορά ζητώντας τις απολαβές 19,9 εκατομμυρίων ευρώ που έμειναν σε εκκρεμότητα κατά την περίοδο του Covid-19.

Αφού ζήτησε τα έγγραφα από την Εισαγγελία του Τορίνο - όπως ο Ντιμπάλα, ο οποίος ωστόσο κατέληξε σε συμφωνία με τον σύλλογο για την είσπραξη των περίπου 3 εκατομμυρίων καθυστερημένων μισθών του- ο CR7 αποφάσισε να κινηθεί νομικά.

Μετά τη διακοπή του ποδοσφαίρου για 105 ημέρες, από τις 9 Μαρτίου έως τις 22 Ιουνίου 2020, επετράπη η πρώτη επανέναρξη χωρίς την παρουσία του κοινού στο γήπεδο, αυξάνοντας τις δυσκολίες των συλλόγων λόγω έλλειψης εσόδων από τα ταμεία.

Η Γιουβέντους, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», στην εποχή της Covid-19 έκανε δύο μισθολογικές κινήσεις, το 2020 και το 2021: η πρώτη πρωτοβουλία ήταν συλλογική και αφορούσε ολόκληρη την ομάδα συν τον προπονητή εκείνης της χρονιάς (Σάρι), η δεύτερη συζητήθηκε ξεχωριστά με κάθε παίκτη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ετήσιες αποδοχές 31 εκατομμυρίων ευρώ, με τους λίγους «παγωμένους» λόγω Covid-19 μήνες, να μην έχουν εισπραχθεί ακόμη.

