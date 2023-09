Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης από Παπανικολάου: δέσμευση μας ένα νέο σύγχρονο σύστημα υγείας

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο "Παπανικολάου" στην Θεσσαλονίκη.

Το νοσοκομείο "Γ. Παπανικολάου" στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώθηκε για το έργο αποκατάστασης του δευτέρου ορόφου της πνευμονολογικής κλινικής που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 2022.

Η αποκατάσταση έγινε σε χρόνο ρεκόρ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, επισήμανε ο πρωθυπουργός και από αύριο παραδίδεται για νοσηλεία των ασθενών.

"Είναι μεγάλη χαρά μου αυτές τις δύσκολες μέρες για τη χώρα να επισκέπτομαι το νοσοκομείο "Παπανικολάου" για να επιθεωρήσω ένα σημαντικό έργο, την πλήρη ανακαίνιση της πνευμονολογικής κλινικής η οποία είχε καταστραφεί από μία πυρκαγιά το 2022", είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: "Είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγους μήνες. Θέλω να συγχαρώ το νοσοκομείο, τις τεχνικές του υπηρεσίες, αλλά και όλα τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ που κινητοποίησαν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, επαναλαμβάνω πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου από αύριο οι νοσηλευόμενοι να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας σε έναν υπερσύγχρονο χώρο ο οποίος ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ".

«Από τη μεγάλη αναδιάρθρωση του ΕΚΑΒ που έχουμε παρουσιάσει μέχρι τις παρεμβάσεις σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και σε Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα σε συνδυασμό προφανώς με την προσθήκη νέων στελεχών και νέων εργαζομένων μέσα από 10.000 νέες προσλήψεις, η δέσμευση μας για ένα νέο σύγχρονο σύστημα υγείας, από τα καλύτερα εθνικά συστήματα στην Ευρώπη, υλοποιείται βήμα-βήμα υπό την καθοδήγηση του υπουργού και της ηγεσίας του υπουργείου. Θα τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

