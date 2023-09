Κοινωνία

Φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού: Ρίψεις νερού και από αέρος

Άμεση κινητοποίηση επίγειων και ενάριων δυνάμεων πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Πυργκαγιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού ξέσπασε το απογευμα του Σαββάτου.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, στο όρος Λάκκα Λιοντάρι, στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση τόσο επίγειων, όπως και εναέρων δυνάμεων πυρόσβεσης, για την αντιμετώπιση των εστιών.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου και στα δύο ρεύματα, από την Λεωφόρο Χαλκουτσίου στον κόμβο Μαρκοπούλου έως τον παραλιακό δρόμο.

