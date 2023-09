Παράξενα

Ιταλία: Κομμάτι φλεγόμενου αεροπλάνου σκότωσε 5χρονη μέσα σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Τραγωδία κατά την πτώση αεροσκάφους ακροβατικού σμήνους της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Πως έχασε την ζωή του το άτυχο κοριτσάκι.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο έξω από το Τορίνο, αεροσκάφος του ακροβατικού σμήνους της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε, προκαλώντας τον θάνατο ενός κοριτσιού πέντε ετών και πολύ εκτεταμένα εγκαύματα στο αδελφάκι του, εννέα ετών. Οι γονείς τους έχουν, επίσης, τραυματισθεί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα φλεγόμενο κομμάτι του αεροσκάφους έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευε η άτυχη οικογένεια.

Terribile incidente a Torino, dove un aereo delle Frecce Tricolori e precipitato durante una esercitazione, uccidendo una bimba di 5 anni e, secondo le prime notizie, ferendo il suo fratellino e i suoi genitori. Salvo il pilota, che si e lanciato all'ultimo con il paracadute.… pic.twitter.com/AlW6TWqxTo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 16, 2023

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν από προγραμματισμένη επίδειξη του ακροβατικού σμήνους, καθώς τα αεροσκάφη πλησίαζαν στην περιοχή του Βερτσέλι.

Ο πιλότος κατάφερε να σωθεί χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτο.

