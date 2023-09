Life

“5X5”: Πρεμιέρα με τον Θάνο Κιούση και πολλά... push ups (βίντεο)

Λίγο πριν την πρεμιέρα, δείτε ένα απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο του 5Χ5 και απολαύστε τον Θάνο Κιούση να κάνει push ups στο πλατό! Πόσα θα καταφέρει να κάνει άραγε;

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «5Χ5», επιστρέφει ανανεωμένο τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου στις 17:30, και υπόσχεται να μας διασκεδάσει. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα είναι ο Θάνος Κιούσης, ο οποίος με το αστείρευτο χιούμορ και με τις μοναδικές ατάκες του θα γεμίσει τα απογεύματά μας με αμέτρητες στιγμές γέλιου.

Φέτος, το 5Χ5 και ο Θάνος Κιούσης με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση υπόσχονται ακόμα περισσότερο παιχνίδι, εκπλήξεις και απίθανες στιγμές διασκέδασης!

Και μην ξεχνάτε… χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

«5Χ5», με τον Θάνο Κιούση: Πρεμιέρα Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 17:30.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτρια: ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

#5x5

Δείτε το trailer:

