Θεσσαλία - Σαρηγιάννης: Τα μέτρα για να μην φτάσουν μολυσμένα φαγητά στο πιάτο μας

Για τον κίνδυνο μόλυνσης των τροφίμων μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στην Θεσσαλία μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Όπως εξήγησε αυτή την στιγμή κίνδυνος να φτάσουν μολυσμένα φαγητά στο πιάτο μας δεν υπάρχει, γιατί η διατροφική αλυσίδα έχει σπάσει στη Θεσσαλία.

Στο κατά πόσο μπορεί να έχει επιμολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας σε σημείο που να επηρεάσει την περιοχή σε βάθος χρόνου ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, σημείωσε ότι η απάντηση θα πρέπει να δοθεί, αφού μπορεί να γίνει μια στοχευμένη προσπάθεια να καταγραφεί αυτή η πραγματική επιμόλυνση στο έδαφος και από κει και πέρα, μετά στα υπόγεια ύδατα.

Ο κ. Σαρηγιάννης εξήγησε ότι, αυτή η καταγραφή, δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση. «Περιμένουμε να αποστραγγιστούν τα νερά να μπορέσουμε να κάνουμε την αντίστοιχη σωστή δειγματοληψία στο έδαφος στοχευμένα σε περιοχές που μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιμόλυνσης. Και από κει και πέρα αν υπάρχουν περιοχές μετά θα πρέπει πρώτον να γίνουν περαιτέρω αναλύσεις στα υπόγεια νερά και έπειτα υπάρχουν δυνατότητες τεχνολογικές για να ανατάξουμε, να εξυγιάνουμε το έδαφος σε ένα διάστημα 4 μηνών εκεί που θα υπάρχει πρόβλημα.

