ΔΕΘ - ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Ντροπή να λέει ότι λειτούργησε το επιτελικό κράτος στην Θεσσαλία

Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για όσα είπε στην διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην ΔΕΘ.

Προσωπικά πυρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ.

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιου Καλπάκη, αναφέρονται τα εξής:

«Νομίζαμε ότι τα είχαμε ακούσει όλα από τον κ. Μητσοτάκη στη χθεσινή του ομιλία, σήμερα όμως ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στην αποποίηση ευθυνών. Χωρίς ίχνος ντροπής, δήλωσε ότι το επιτελικό κράτος λειτούργησε στη Θεσσαλία! Δηλαδή αν δεν λειτουργούσε, ποιο θα ήταν το μέγεθος της καταστροφής; Και αφού - κατά τον κ. Μητσοτάκη - η κυβέρνησή του τα έκανα όλα καλά, έριξε τις ευθύνες στους επιστήμονες, που έγκαιρα είχαν προειδοποιήσει για την ένταση της κακοκαιρίας, και ανακοίνωσε ότι ΕΜΥ και Εθνικό Αστεροσκοπείο μεταφέρονται στον έλεγχο της Πολιτικής Προστασίας. Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καμία πρόθεση να συνεργαστεί με τους επιστήμονες στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά μόνος στόχος του είναι να τους φιμώσει, ώστε να μην εκθέτουν με τις προειδοποιήσεις τους την κυβέρνησή του. Αυτός είναι ο δήθεν εκσυγχρονιστής και φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε πάλι σήμερα ότι η κυβέρνησή του είναι ανίκανη να εγγυηθεί την ασφάλεια της κοινωνίας, γι’ αυτό κάνει υποχρεωτική την ασφάλιση όλων των κατοικιών. Με άλλα λόγια, το σύνολο της κοινωνίας θα συνεχίσει να βυθίζεται στην ανασφάλεια, αλλά μόνο όσοι έχουν να πληρώσουν θα αποζημιώνονται. Τέλος, εκεί που όλη η κοινωνία έμεινε άφωνη είναι όταν άκουσε τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι δεν δέχεται έναν καπιταλισμό χωρίς όρια. Ο πρωθυπουργός που έχει αφήσει την αισχροκέρδεια ανεξέλεγκτη, που δεν έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ και τώρα φέρνει τις 13 ώρες δουλειά την ημέρα, προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο. Τρεις μήνες μετά την επανεκλογή του στη διακυβέρνησή της χώρας, η πολιτική του κ. Μητσοτάκη αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της καθημερινότητας».

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του αναφέρει «Είναι σαφές στους πολίτες ότι το “επιτελικό” κράτος της Νέας Δημοκρατίας δεν διαθέτει καμία διαχειριστική επάρκεια και απέτυχε να αναδιοργανώσει τις κρατικές δομές. Ουδείς, συνεπώς, συμμερίζεται την αγωνία του Πρωθυπουργού για το αν στηρίζει τους υπουργούς του ή πότε θα έρθει η ώρα του ανασχηματισμού. Η απόφαση του να υπαχθούν στην Πολιτική Προστασία η ΕΜΥ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο, οι επιστημονικοί φορείς δηλαδή που ανέδειξαν τη γύμνια του εν λόγω Υπουργείου κατά τη διαχείριση των πυρκαγιών και των πλημμυρών, είναι αποκαλυπτική των πραγματικών προθέσεων και του πολιτικού λαϊκισμού του κ. Μητσοτάκη».

