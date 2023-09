Πολιτική

Λιβύη - ΥΕΘΑ: Τρεις Έλληνες νεκροί και δύο αγνοούμενοι (βίντεο)

Τι αναφέρει η επίηση ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πολλές ώρες μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων της Λιβύης για τους νεκρούς Έλληνες.

Τρία μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη έχασαν τη ζωή τους και δύο αγνοούνται, όπως ανακοινώθηκε την νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην Λιβύη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε σφοδρή μετωπική σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε 19 μέλη της ελληνικής αποστολής, τα 16 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 3 μεταφραστές τους..

Δύο υγειονομικοί κι ένα στέλεχος των Ειδικών δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους. .Από το «φρικτό» δυστύχημα τραυματίσθηκαν ακόμη 15 άνθρωποι, εκ των οποίων επτά Έλληνες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Οθμάν Αμπντουλτζαλέλ, Υπ. Υγείας της Λιβύης.

Οι ???? Ένοπλες Δυνάμεις & εκτός συνόρων!



C-130 μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Λιβύη & τον δοκιμαζόμενο λαό της που επλήγη σφοδρά απο την κακοκαιρία "Daniel".



? Γιατροί και εξειδικευμένοι νοσηλευτές πεδίου

? 3 tn υλικών (τρόφιμα, φάρμακα, ένδυση)



Μπορούμε..... και… pic.twitter.com/PVAVvLwyiU — GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) September 17, 2023

Σοκάρουν οι εικόνες από τα δύο φλεγόμενα οχήματα, ενώ άνθρωποι κρατούν τα κεφάλια τους και φάρμακα είναι σκορπισμένα παντού.

Θερμά συλληπητήρια στους «Έλληνες αδερφούς», εκφράζει ο υπουργός Υγείας της Λιβύης, ο οποίος κάνει λόγο για ένα «πραγματικά τρομακτικό δυστύχημα με απολογισμό 4 νεκρούς και 15 τραυματίες».

Λίγο μετά τις 21.00 της Κυριακής αναχώρησε από την Ελευσίνα C -130 με γιατρούς και ειδικό εξοπλισμό για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Νωρίτερα την Κυριακή έγινε γνωστό από τις ελληνικές Αρχές, ότι σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής που έφτασαν σήμερα το πρωί στη Λιβύη. Το όχημα που μετέφερε τα μέλη της αποστολής συγκρούσθηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των επιβαινόντων.Έγινε επίσης γνωστό ότι οι Έλληνες περιθάλπτονται σε νοσοκομεία της Βεγγάζης και αναλόγως της κατάστασης, θα κριθεί εάν χρειασθεί να επιστρέψουν εσπευσμένα στη χώρα μας.

Οι πρώτες ανακοινώσεις από την Ελλάδα ανέφεραν τραυματισμούς και όχι θανάτους. Ενδεικτικά:

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2023, το λεωφορείο που μετέφερε το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που είχε μεταβεί στην Λιβύη στο πλαίσιο συνδρομής της Χώρας μας, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες διπλωματικές αρχές της Ελλάδας, από τη σύγκρουση που συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στελέχη έχουν υποστεί ελαφρούς τραυματισμούς. Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία της περιοχής.Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται σε συνεργασία με τις Λιβυκές αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση συγκέντρωσης του προσωπικού στην Βεγγάζη και επαναπατρισμού του. Αεροσκάφος C-130 στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα με νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται σε ετοιμότητα απογείωσης».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:«Η ελληνική αποστολή που μετέβη προς παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, είχε σήμερα αυτοκινητιστικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της οδικής μετάβασής της στην πόλη Ντέρνα.Σε συντονισμό με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βεγγάζη είναι σε ετοιμότητα για να παράσχει βοήθεια στην αποστολή και να συνδράμει στον επαναπατρισμό της».

