Δυστύχημα στη Λιβύη - Γεραπετρίτης: Σήμερα η πατρίδα πενθεί

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Λιβύη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον τραγικό θάνατο των πέντε μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ανακοίνωσή του για το τραγικό συμβάν της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη Ντέρνα της Λιβύης.

«Αυτές τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις όλων μας είναι με τις οικογένειες των εκλιπόντων, στις οποίες εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Σήμερα η πατρίδα πενθεί», καταλήγει.

