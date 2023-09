Συνταγές

Κοτόπιτα με πιπεριά Φλωρίνης και γραβιέρα από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου

Μια συνταγή που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους μας δείχνει βήμα - βήμα ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

-

Συνταγή για κοτόπιτα με πιπεριά Φλωρίνης και γραβιέρα ετοίμασε την Τρίτη στην κουζίανα της εκπομπής 'Το Πρωινό", ο Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Όπως είπε ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, η συνταγή ειναι εύκολη και απόλυτα γευστική.

Υλικά για 4-6 άτομα 4 μέτρια φιλέτα στήθος κοτόπουλο

2 κουταλιές ελαιόλαδο

3 πιπεριές Φλωρίνης

2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

100 γραμμάρια καλαμπόκι

150 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη

100 ml ζωμό κοτόπουλο

2 αυγά

6 φύλλα κιχί

Ελαιόλαδο για τα φύλλα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση Τοποθετείτε ένα κατσαρολάκι με αλατισμένο νερό ή ζωμό κοτόπουλο σε δυνατή φωτιά και βράζετε τα φιλέτα στήθος κοτόπουλο για 24-26 λεπτά.

Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβετε τις πιπεριές Φλωρίνης σε μικρά λεπτά μπαστουνάκια και ψιλοκόβετε τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

Τοποθετείτε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά να ζεσταθεί καλά και προσθέτετε το ελαιόλαδο.

Σοτάρετε τις πιπεριές για 3-4 λεπτά να βγάλουν τα αρώματα τους, πασπαλίζοντας με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Όταν οι πιπεριές είναι έτοιμες τις αποσύρετε από το τηγάνι και τις τοποθετείτε σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτετε τα φρέσκα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια μαζί με το καλαμπόκι.

Όταν τα φιλέτα στήθος κοτόπουλο είναι έτοιμα τα αποσύρετε από το κατσαρολάκι, τα τοποθετείτε σε ένα ξύλο κοπής και με ένα κοφτερό μαχαίρι τα κόβετε σε κυβάκια. Προσθέτετε τα στήθη κοτόπουλου στο μπολ μαζί με τριμμένη γραβιέρα, τα αυγά, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύετε καλά.

Αλείφετε ένα ορθογώνιο αντικολλητικό ταψί με το ελαιόλαδο και απλώνετε τα 3 φύλλα κιχί, λαδώνοντας το κάθε ένα ξεχωριστά.

Απλώνετε το μείγμα της κοτόπιτας και τοποθετείτε από πάνω τα υπόλοιπα φύλλα κιχί, λαδώνοντας, και αυτά, το κάθε ένα ξεχωριστά.

Γυρνάτε προς τα μέσα τα φύλλα κιχί που περισσεύουν, δημιουργώντας μια μπορντούρα και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 ο C, πάνω κάτω αντιστάσεις, τοποθετώντας χαμηλά το ταψί για 40-45 λεπτά.