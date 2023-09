Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Ροζ σκάνδαλο με πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες

Νέα εξέλιξη μετά τη σύλληψη των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης για διακίνηση βίντεο ερωτικού περιεχομένου με 16χρονο κορίτσι.

Η «οικογένεια» της Ρεάλ Μαδρίτης συγκλονίζεται τις τελευταίες ημέρες, από την αποκάλυψη του σκανδάλου, με πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες που ανήκουν στην Β` και την Γ` ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας, οι οποιίοι συνελλήφθησαν κατηγορούμενοι για διακίνηση βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Καθώς η έρευνα εξελίσσεται, η ισπανική εφημερίδα «l Mundo» αποκαλύπτει ότι ένα νέο θύμα προστέθηκε στο σκάνδαλο σχετικά με την ηχογράφηση και μετάδοση βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο μεταξύ ενός 16χρονου κοριτσιού -και συνεπώς ακόμη ενός-, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την μητέρα ενός από τα δύο θύματα, όταν αντελήφθη την ύπαρξη βίντεο της κόρης της, που κυκλοφορούσε στις ομάδες WhatsApp ορισμένων παικτών της Castilla και άλλων τριών από την Γ` ομάδα των Μαδριλένων.

