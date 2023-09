Τεχνολογία - Επιστήμη

Αυστραλία - Ελ Νίνιο: το φαινόμενο εμφανίστηκε και στην Ωκεανία

Η Αυστραλία ανακοίνωσε τον σχηματισμό του μετεωρολογικού φαινομένου Ελ Νίνιο, μετά απο ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Η Αυστραλιανή Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο, που γενικά σχετίζεται με την άνοδο της θερμοκρασίας και τις έντονες ξηρασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.

Ο μετεωρολόγος Καρλ Μπραγκάνζα, ο οποίος εργάζεται για την κυβέρνηση, ανακοίνωσε ότι ένα φαινόμενο Ελ Νίνιο σχηματίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, γεγονός που συμπίπτει με τον ασυνήθιστο ανοιξιάτικο καύσωνα ο οποίος επηρεάζει αυτή τη στιγμή την ανατολική Αυστραλία. Ο Μπραγκάνζα επιβεβαίωσε ότι αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο θα συμβάλει στη υπερθέρμανση των ωκεανών, οι οποίοι καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ από τον Απρίλιο. «Αυτό το (αυστραλιανό) καλοκαίρι θα είναι θερμότερο από τον μέσο όρο και σίγουρα θερμότερο από τα τελευταία τρία χρόνια», σύμφωνα με τον ίδιο.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από τα θερμότερα δέκα χρόνια στην ιστορία της Αυστραλίας (από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία), τα οκτώ ήταν μετά το 2010. Τον Ιούλιο, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) εκτίμησε τις πιθανότητες εμφάνισης του φαινομένου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 στο 90%.

«Η άφιξη του Ελ Νίνιο θα αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα να καταρριφθεί το ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας και να προκληθεί περισσότερη ακραία ζέστη σε πολλές περιοχές του κόσμου και στους ωκεανούς», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του WMO Πέτερι Ταάλας.

Το Ελ Νίνιο εμφανίζεται κατά μέσο όρο κάθε δύο έως επτά χρόνια και τα επεισόδια συνήθως διαρκούν εννέα έως δώδεκα μήνες.

Πρόκειται για ένα φυσιολογικό κλιματικό φαινόμενο που σχετίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ωκεανών στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Αλλά το τρέχον επεισόδιο "εντούτοις εμπίπτει στο πλαίσιο ενός κλίματος τροποποιημένου από ανθρώπινες δραστηριότητες", ανέφερε ο WMO.

Το Ελ Νίνιο συνδέεται γενικά με αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της νότιας Λατινικής Αμερικής, των νότιων Ηνωμένων Πολιτειών, του Κέρατος της Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ξηρασίες στην Αυστραλία, την Ινδονησία, σε περιοχές της Νότιας Ασίας και στην Κεντρική Αμερική.

Από την άλλη πλευρά, τα ζεστά νερά του μπορούν να τροφοδοτήσουν τυφώνες στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ μπορούν να επιβραδύνουν τον σχηματισμό κυκλώνων στη λεκάνη του Ατλαντικού.

Τέσσερα χρόνια μετά τις δασικές πυρκαγιές που κατέκαψαν τεράστιες εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αυστραλίας και στοίχισαν τη ζωή σε 33 ανθρώπους, η χώρα βρίσκεται πάλι σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού και προετοιμάζεται για την θερμότερη και με την μεγαλύτερη περίοδο ξηρασίας μετά το αποκαλούμενο Μαύρο Καλοκαίρι.

Η αυστραλιανή άνοιξη ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και ήδη καταρρίπτονται τα ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας στην πυκνοκατοικημένη περιοχή πέριξ του Σίδνεϊ με κάποια σχολεία της περιοχής να έχουν κλείσει λόγω του κινδύνου από τις δασικές πυρκαγιές, ένα μήνα προτού ξεκινήσει επισήμως η περίοδος των δασικών πυρκαγιών.

