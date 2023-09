Πολιτισμός

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Η συναυλία για το περιβάλλον στο Ηρώδειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φαντασμαγορικό υπερθέαμα στην παρουσίαση του έργου του μουσικοσυνθέτη Πασχάλη Τόνιου «Μητέρα Γη Συγνώμη».

-

Φαντασμαγορικό υπερθέαμα με διδακτικό περιχεόμενο, όπως άξιζε και αξίζει στην μακραίωνη ιστορική διαδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) αλλά και στην τεράστια ανθρωπιστική προσφορά του στον τόπο μας, η μεγάλη συναυλία για το περιβάλλον που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο κατάμεστο Ηρώδειο, με το έργο του του εξαίρετου μουσικοσυνθέτη Πασχάλη Τόνιου «Μητέρα Γη Συγνώμη».

Εκπληκτική ήταν η ερμηνεία των διακεκριμένων καλλιτεχνών που συμμετείχαν, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, η υψίφωνος Βανέσα Καλκάνη, η σκηνοθέτης Σοφία Σπυράτου, ο Γρηγόρης Βαλτινός στο ρόλο του αφηγητή και ο Αλέξης Κωστάλας στην παρουσίαση της συναυλίας. Πρέπει να σημειωθεί και η άκρως εντυπωσιακή παρουσία της Αθηναϊκής συμφωνικής ορχήστρας και των 400 χορωδών που προσέφεραν αξέχαστες στιγμές στους χιλιάδες θεατές του Ηρωδείου.

Η μεγάλη αυτή συναυλία του Ε.Ε.Σ. ήταν μία σημαντική προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων, όχι μόνο για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την έγκαιρη αντιμετώπιση των δυνητικών κινδύνων που απορρέουν από αυτήν. Λαμβάνοντας δε υπόψιν ότι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης επιφέρουν τεράστια ανθρωπιστικά προβλήματα στις φτωχές και υπανάπτυκτες χώρες χρειάζεται μια ανάλογη συλλογική προσπάθεια πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων για την αντιμετώπισή της. Ο Ε.Ε.Σ. θα συνεχίσει να έχει ως βασικό πεδίο δράσης την κλιματική κρίση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατασκοπεία - Πόρος: Το πολυτελές road trip των Τούρκων κατηγορούμενων

Disney World: Αρκούδα περιφερόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την έδειρε και μετά της έδωσε μαχαίρι για να τον σκοτώσει!