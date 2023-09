Κοινωνία

Κατασκοπεία - Πόρος: προθεσμία έλαβαν οι Τούρκοι κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι δύο άνδρες που φέρονται να παρακολουθούσαν με drone τις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στον Πόρο.

-

Του Μανώλη Ασσαριώτη

Προθεσμία για το πρωί της Παρασκευής έλαβαν, προκειμένου να απολογηθούν, οι δύο Τούρκοι, οι οποίοι συνελήφθησαν επειδή βιντεοσκόπησαν με ντρόουν εγκατάσταση τού Πολεμικού Ναυτικού στον Πόρο.

Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως έχουν έρθει για διακοπές στη χώρα μας και ότι δεν γνώριζαν πως εκεί υπήρχε απαγορευμένη ζώνη.

Στελέχη της Κρατικής ασφάλειας οδηγούν στα δικαστήρια Πειραιά με την κατηγορία της κατασκοπείας τους δύο Τούρκους που συνελήφθησαν επειδή βιντεοσκόπησαν με ντρόουν το κέντρο εκπαίδευσης του πολεμικού ναυτικού, στον Πόρο.

Οι δυο τους υποστήριξαν στους αστυνομικούς ότι είχαν προγραμματίσει ένα οδικό ταξίδι 13ων ημερών στη χώρα μας, Μετά τη σύλληψη και την εξέτασή τους προέκυψε ότι ο 58χρονος οδοντίατρος και ο 48χρονος επιχειρηματίας έφτασαν ακτοπλοϊκώς στον Πειραιά μέσω Χίου από τη Σμύρνη, πήγαν στον Πόρο, όπου έμειναν ένα βράδυ, όπως έκαναν και στο Ναύπλιο, τον επόμενο σταθμό τους και κατέληξαν στη Μονεμβασιά, όπου συνελήφθησαν.

Κλιμάκιο τής ΕΥΠ και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ είδαν πως με το ντρόουν είχαν απαθανατίσει εικόνες της εγκατάστασης του Πόρου ενενήντα δευτερολέπτων και από ύψος πενήντα μέτρων.

Διαπίστωσαν ότι σχεδίαζαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να διανυκτερεύσουν σε Γύθειο, Πρέβεζα, Πάργα, Μέτσοβο και Αλεξανδρούπολη πριν επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, "σε αυτήν τη φάση της έρευνας δεν θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο κατασκοπείας. Χρησιμοποιούσαν τα πραγματικά ονόματά τους, δύο μηχανές που ξεχωρίζουν από μακριά και είχαν κλείσει δωμάτια σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως θα έκανε οποιοσδήποτε τουρίστας".

Τα 3 κινητά τηλέφωνα, οι δύο ψηφιακές κάμερες, το ντρόουν και οι κάρτες μνήμης είναι ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς διερεύνηση, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή το πρωί της Παρασκευής, προκειμένου να αναπτύξουν την υπερασπιστική γραμμή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία 21ης Σεπτεμβρίου: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Κρήτη: Διασωληνωμένο το 16 μηνών μωράκι που έπεσε από μεγάλο ύψος

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Νίκος Παππάς στον ΑΝΤ1 για την στήριξη Κασσελάκη (βίντεο)