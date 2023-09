Κοινωνία

Γλυφάδα: ΙΧ “καρφώθηκε” σε πάρκο και σε άλλα αυτοκίνητα (βίντεο)

Δείτε την ξέφρενη πορεία της οδηγού, η οποία μάλιστα σύμφωνα με μάρτυρες, αποπειράθηκε να εγκαταλείψει το ατύχημα.

Από θαύμα δεν θρηνήθηκαν θύματα το απόγευμα της Τρίτης στη Γλυφάδα, όταν μία σπορ Mercedes που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, ξέφυγε από την πορεία της στη συμβολή της Λεωφόρου Λαμπράκη με την οδό Αγίου Γερασίμου και “εισέβαλε” στο πάρκο που βρίσκεται στο σημείο ξηλώνοντας ό,τι έβρισκε μπροστά της. Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα των νοτίων προαστίων Notia.gr , στη συνέχεια το όχημα έπεσε πάνω σε δύο ΙΧ και ένα ταξί, όλα παρκαρισμένα και χωρίς οδηγούς. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ αποκλειστικά και μόνο από τύχη, δε διασταυρώθηκαν πολίτες ούτε παιδάκια με την “τρελή πορεία” του αυτοκινήτου.

Αυτόπτες μάλιστα μάρτυρες, ανέφεραν ότι η σπορ Mercedes είχε προκαλέσει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα άλλο ατύχημα στην οδό Αγίου Γερασίμου.

Η γυναίκα οδηγός, ηλικίας περίπου 40 ετών, φέρεται να προσπάθησε να ξεφύγει από εκείνο το ατύχημα αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα μέσα στο αστικό ιστό, και σε σημείο όπου συνήθως τέτοια ώρα κυκλοφορεί αρκετός κόσμος. Έχασε τον έλεγχο, «μπούκαρε» στο πάρκο και αφού «ξήλωσε» μερικά παγκάκια και κάδους, βγήκε στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη και έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα και στο ταξί. Αφού διαπίστωσε ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί, η γυναίκα βγήκε ατάραχη από το αυτοκίνητό της και αποπειράθηκε να εγκαταλείψει και το δεύτερο από τα τροχαία ατυχήματα τα οποία προκάλεσε, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκόμενων.

Ωστόσο, κάποια παρευρισκόμενα άτομα κατευθύνθηκαν προς το μέρος της, της ζήτησαν εξηγήσεις και εντέλει η γυναίκα παρέμεινε στο σημείο, μέχρις ότου έφτασαν άντρες της αστυνομίας, την παρέλαβαν και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: Notia.gr

