Οικονομία

Χατζηδάκης: χαμηλά επιτόκια για στεγαστικά δάνεια από τα funds ειδικού σκοπού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την ακρίβεια που καλπάζει και μέτρα στήριξης, τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Γιατί σταματά το Market Pass. Τι είπε για το νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

-

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος δέχθηκε πληθώρα ερωτήσεων από τους παρουσιαστές και τους καλεσμένους τους.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, «από την 1 Ιανουαρίου 2024 θα εφαρμοστεί το 50% του οικονομικού μας προγράμματος. Επίδομα αλληλεγγύης, επίδομα προσωπικής διαφοράς αύξηση συντάξεων είναι μερικά από τα μέτρα που θα τρέξουν. Το επίδομα της προσωπικής διαφοράς είναι προσαρμοσμένο στις αυξήσεις που δίνονται στις συντάξεις. Έχουμε σημαντική αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος - στην Ευρώπη και είμαστε δεύτεροι σε ρυθμούς ανάπτυξης - έχουμε ρεκόρ εξαγωγών, αύξηση επενδύσεων και μεγάλη μείωση της ανεργίας της τάξης του 6,5%. Όλα αυτά δεν έτυχαν, πέτυχαν. Είναι καλύτερη η κατάσταση στην οικονομία από το 2019 και αυτό το εκτίμησαν οι πολίτες»

Μιλώντας για την ακρίβεια και την στήριξη στους πολίτες, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι «στον κατώτατο μισθό είμασταν 18οι στους 22 της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό. Έχει πάει από 650 ευρώ στα 780 ευρώ. Πλούτισαν οι εργαζόμενοι; Προφανώς όχι, αλλά πλέον είμαστε 13οι στην ΕΕ. Οι αυξήσεις που δόθηκαν στον κατώτατο μισθό από το 2019 είναι 22%, ενώ σωρευτικά ο πληθωρισμός έχει αύξηση 15 μονάδων, δόθηκαν δηλαδή αυξήσεις 5-6 μονάδες παραπάνω από τον πληθωρισμό. Από την 1 Ιανουαρίου 2024 θα έχουμε αυξήσεις στους δημοσίους υπάλληλους που είναι μεσοσταθμικά 1.476 ευρώ τον χρόνο για τον καθέναν».

Όπως προσέθεσε «ήμουν Υπ. Ανάπτυξης το 2012 και τότε είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Μήπως ξέχασα ότι ήξερα; Όχι, αλλά άλλαξαν πολλά πράγματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη λόγω και του κορονοϊού. Η Ελλάδα δεν είναι παράδεισος, αλλά βελτιωνόμαστε. Η ακρίβεια είναι το Νο1 πρόβλημα της καθημερινότητας για τον μέσο άνθρωπο. Εξηγώ ότι είναι διεθνές πρόβλημα. Εξηγώ ότι είμαστε κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και εγώ που λέω αυτά, ο ίδιος λέω ότι το πρόβλημα στα τρόφιμα επιμένει».

«Τι κάνουμε; Και από τα κέρδη των παρόχων ενέργειας έχουμε έρθει και δίνουμε μια σειρά από ενισχύσεις για τους λογαριασμούς ενέργειας και δίνουμε και το Market Pass. Από την πρωτοχρονιά θα έχουμε αυξήσεις στους μισθούς, αυξήσεις στις συντάξεις, θα έχουμε το επίδομα προσωπικής διαφοράς, θα έχουμε τις τριετίες», συμπλήρωσε ο Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Επεσήμανε ότι «παίρνουμε αντίστοιχα μέτρα με τις άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά δεν υπάρχει γομολάστιχα που να σβήνει τις επιπτώσεις της κρίσης. Αν δώσουμε παραπάνω χρήματα θα πρέπει ή να επιβαρύνουμε τους φορολογούμενους ή να επιβαρύνουμε υπερβολικά τις επιχειρήσεις και να κλείσουν. Εμείς έχουμε μειώσει τους φόρους και έχουμε πει ότι σε αυτήν την τετραετία θα κάνουμε περαιτέρω προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Θα έχουμε από τις αρχές του 2024 την σύνδεση όλων των POS με τις ταμειακές μηχανές. Ήδη, λόγω των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχουμε 50% αύξηση στα έσοδα από ΦΠΑ».

Ο κ. Χατηζδάκης ανακοίνωσε ότι «έρχεται νέο σύστημα φορολόγησης για τος ελεύθερους επαγγελματίες», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά με την Θεσσαλία και την στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι «είναι τεράστιο το πρόβλημα. Έχουμε συμφωνήσει με την ΕΕ να χρησιμοποιήσουμε ή καινούρια χρήματα ή χρήματα με ευελιξία από το ΕΣΠΑ για να δώσουμε μια στήριξη, πιστεύω ουσιαστική. Θα φέρουμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 600 εκ. ευρώ για τις άμεσες ανάγκες μέχρι τα Χριστούγεννα»

Προσέθεσε ότι «Θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί. Αφήστε να γίνει μια ακριβέστερη αποτύπωση της ζημιάς, γιατί ακόμη και τώρα υπάρχουν χωριά κάτω από το νερό. Θα κάνουμε ότι πρέπει, με οικονομική σοβαρότητα με κοινωνική ευαισθησία. Δεν χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία σε κανέναν γιατί κι εμείς από τον λαό ερχόμαστε»..

Τέλος, σε ερώτηση για τα funds ειδικού σκοπού, o Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι «δεν είναι τράπεζες, είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι μη τραπεζικά ιδρύματα, που κινούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό θα επεκτείνουμε την δραστηριότητα που υπάρχει, ώστε οι εταιρείες αυτές να δίνουν και στεγαστικά δάνεια, με επιτόκια που θα κρίνουν οι ίδιες. Λογικά θα είναι με χαμηλά επιτόκια, αλλιώς κανείς δεν θα τις προτιμήσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Κεραυνός σκότωσε δύο ανθρώπους σε παραλία (βίντεο ντοκουμέντο)

Βραζιλία: Σκάφος μετέφερε κοκαΐνη σε ποσότητα... ρεκόρ (εικόνες)

Γαλλία: Δεν δεχόμαστε “μετανάστες” από την Λαμπεντούζα