Οικονομία

Γεωργιάδης: Διευκρινίσεις για “ξεπάγωμα” τριετιών και επιδόματος προϋπηρεσίας (παραδείγματα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρίνισε ότι η επαναφορά των τριετιών δεν θα έχει αναδρομικότητα από τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 2012 έως σήμερα.

-

Εντός της εβδομάδας, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει το «ξεπάγωμα» των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024 και κάθε επιδόματος προϋπηρεσίας, που βρισκόταν σε αναστολή από το 2012, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας ότι, πρακτικά, αυτή η απόφαση φέρνει μπροστά κατά περίπου 1 με 1,5 χρόνο μία διαδικασία που, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, θα «ξεκλείδωνε», όταν η ανεργία έφτανε στο 10% για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα.

Διευκρίνισε δε, ότι η επαναφορά των τριετιών δεν θα έχει αναδρομικότητα από τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 2012 έως σήμερα.

Όπως είπε, η ρύθμιση για τις τριετίες είναι ισορροπημένη, προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και επιταχύνει τη μισθολογική εξέλιξή τους, αλλά, ταυτόχρονα, λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, «η διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και οι καλοί μισθοί, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες, για να έχουμε μία ισορροπημένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Προχωράμε μπροστά με σταθερά βήματα υπέρ των πολλών. Επίσης, η ανεργία βαίνει μειούμενη με ταχείς ρυθμούς, η οικονομία πηγαίνει πολύ καλά και η πίεση για εξεύρεση νέων εργαζομένων από τους κλάδους της οικονομίας είναι διαρκώς εντεινόμενη. Επομένως, είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι ότι η καλή πορεία της πτώσης της ανεργίας θα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι, με τη ρύθμιση για τις τριετίες, η κυβέρνηση στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχει την πραγματική πολιτική βούληση να κάνει πράξη την προεκλογική της δέσμευση για αύξηση του μέσου μισθού στην Ελλάδα στα 1.500 ευρώ και τόνισε ότι και με το εργασιακό νομοσχέδιο, που ήδη βρίσκεται στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και θα είναι νόμος του κράτους, μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, δίνονται πολύ περισσότερες δυνατότητες για νόμιμη εργασία των εργαζομένων σε διάφορους κλάδους.

«Με όλες αυτές τις πολιτικές, πιστεύω ότι κάνουμε ένα μεγάλο πρώτο βήμα στην επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα» σχολίασε ο υπουργός Εργασίας.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας για την εφαρμογή των τριετιών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι οι λόγοι που δίνονται αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους, μετά από πολλά χρόνια, αυξήσεις για δεύτερη φορά στους συνταξιούχους, αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και οι λόγοι που αποφασίστηκε το «ξεπάγωμα» των τριετιών, είναι, γιατί η οικονομία της χώρας έχει μπει σε μία σειρά και τάξη, γιατί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει επανέλθει, οι εξαγωγές αυξάνονται και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α. Για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας, μετά τις 14/2/2012, θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά.

Επομένως, ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, από 1/1/2024, θα «τρέχει» ο χρόνος του και θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία.

Δηλαδή, 780 ευρώ από 0 ως 3 έτη, 858 ευρώ από 3 έως 6 έτη, 936 ευρώ από 6 έως 9 έτη, 1.014 ευρώ με πάνω από 9 έτη.

Β. Γι' αυτούς που είχαν προσληφθεί, πριν από τις 14/2/2012:

Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1η/1/2025, με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. με σημερινές τιμές 780+780x0,1=858 ευρώ). Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1η/1/2025, με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. με σημερινές τιμές 780+780x0,2=936 ευρώ). Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1η/1/2025, με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. με σημερινές τιμές 780+780x0,3=1.014 ευρώ).

Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων, τα ανωτέρω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023 και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ο μέσος μισθός στη χώρα μας είναι 1.190 ευρώ, δηλαδή 52% πάνω από τον κατώτατο.

Επίσης, το διάστημα μεταξύ 14/2/2012 έως 31/12/2023 δεν θα υπάρχει αξίωση για αναδρομικές αναζητήσεις διαφορών.

ΚΚΕ για τριετίες: Πυροτέχνημα το ξεπάγωμα αφού δεν έχει αναδρομική ισχύ

Πυροτέχνημα χαρακτηρίζει το ΚΚΕ το «δήθεν ξεπάγωμα» των τριετιών αφού όπως υπογραμμίζει, χωρίς αναδρομική ισχύ δεν έχει αντίκρυσμα, ενώ παράλληλα καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της 21ης Σεπτεμβρίου.

«Την ώρα που η κυβέρνηση προχωράει για ψήφιση στη βουλή ένα νομοσχέδιο - τερατούργημα που, μεταξύ άλλων, επιβάλλει 13 ώρες δουλειάς την ημέρα, 78 ώρες δουλειάς την εβδομάδα και φέρνει αντιδραστικές αλλαγές ακόμη και στον δικό της "νόμο Χατζηδάκη", την ίδια ώρα προσπαθεί να θολώσει τα νερά με το πυροτέχνημα του δήθεν "ξεπαγώματος των τριετιών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Επιδιώκει να καλλιεργήσει κλίμα ανοχής στην εγκληματική της πολιτική, στην άγρια λιτότητα που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ και στη μεγάλη ακρίβεια που λεηλατεί το λαϊκό εισόδημα. Η εξαγγελία του μέτρου, την ίδια εβδομάδα της ψήφισης του αντεργατικού τερατουργήματος Γεωργιάδη, αποτελεί την επιβεβαίωση ότι τα επιχειρήματα περί "φιλολαϊκού νομοσχεδίου" δεν πείθουν κανένα».

«Στην πραγματικότητα συνεχίζεται η κλοπή του ιδρώτα των εργαζομένων, αφού "ξεπάγωμα των τριετιών" χωρίς αναδρομική ισχύ και με τις σημερινές εργασιακές σχέσεις της ευελιξίας και της μερικής απασχόλησης, είναι ουσιαστικά χωρίς αντίκρυσμα. Η κυβέρνηση, δηλαδή, ανακοινώνει ένα μέτρο που ξέρει ότι αφορά ελάχιστους εργαζόμενους. Όσοι εργαζόμενοι ξεκινήσουν από το 2024 να μετράνε "τριετία", πώς ακριβώς θα συμπληρώσουν έστω και τρία χρόνια αδιάκοπης εργασίας; Με 7.000 απολύσεις την ημέρα; Με ατομικές συμβάσεις, με πάνω από τις μισές συμβάσεις να είναι μερικής απασχόλησης, ελάχιστων ωρών και κατά παραγγελία των εργοδοτών;».

«Ας αφήσει η κυβέρνηση τα νομικά "τερτίπια" ότι τάχα δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομικότητα. Οι τριετίες είναι δικαίωμα των εργαζομένων, κατοχυρωμένο στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που είχαν υπογράψει με τους εργοδότες και το οποίο με κρατική παρέμβαση και με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, στερούνται εδώ και 12 χρόνια. Οι τριετίες πρέπει άμεσα να ξεπαγώσουν, αναδρομικά, χωρίς προϋποθέσεις και συμψηφισμούς, χωρίς κόφτες, για να στηριχθεί ουσιαστικά το εργατικό εισόδημα απέναντι στην ακρίβεια, αλλά και την κυβερνητική πολιτική των ματωμένων πλεονασμάτων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Η απάντηση των εργαζομένων θα δοθεί με την μαζική συμμετοχή τους στην πανεργατική απεργία στις 21 Σεπτέμβρη για την απόσυρση του αντεργατικού εκτρώματος, για ουσιαστικές και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση του ΦΠΑ και των άλλων άδικων έμμεσων φόρων στα τρόφιμα, το νερό, την ενέργεια κ.λπ.».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λιβύη: Η τραγική ιστορία της νεκρής Ελληνίδας από το Ηράκλειο (εικόνες)

Άγιο Όρος - Σύλληψη μοναχού: Χτύπησε και έστειλε στο νοσοκομείο άλλον καλόγερο της Μονής

Λήμνος: Έκανε διακοπές φορώντας διαρκώς την Μακεδονική φορεσιά (εικόνες)