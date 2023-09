Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: ONIRAMA και Δάντης έρχονται στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η μουσική συνάντηση που απόλαυσαν live οι τυχεροί ακροατές του Ρυθμού 949 , έρχεται για να μαγέψει και τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1, οι εκρηκτικοί ONIRAMA με καλεσμένο τον μοναδικό Χρήστο Δάντη, θα μας χαρίσουν μια ξεχωριστή μαγική «νύχτα» που θα μας ταξιδέψει.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ο μεγαλύτερος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός που παίζει μόνο επιτυχίες, πραγματοποίησε το 3ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου. Οι ONIRAMA και o καλεσμένος τους Χρήστος Δάντης χάρισαν στο κοινό μια ανατρεπτική, γεμάτη ενέργεια, μουσική «νύχτα».

Σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο secret place, το αγαπημένο συγκρότημα ερμήνευσε live μεγάλες επιτυχίες όπως «Ο Χορός», «Το Μετάξι», «Η Κλεψύδρα», αλλά και το τελευταίο του single «8 Λεπτά», μίλησε με την Γιώτα Τσιμπρικίδου, αποκαλύπτοντας τα μελλοντικά του σχέδια, και δέχτηκε ένα δώρο «έκπληξη» από τον ΡΥΘΜΟ 94.9!

Στη συνέχεια, οι ONIRAMA υποδέχτηκαν στη σκηνή τον μοναδικό Χρήστο Δάντη και μαζί, συνεπήραν και ξεσήκωσαν τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, γεμίζοντας με ενέργεια τον χώρο. Ερμήνευσαν με μοναδικό τρόπο ξεχωριστά τραγούδια και ανατρεπτικές διασκευές όπως το «Ξημερώνει και βραδιάζει» του Βασίλη Τσιτσάνη και, παράλληλα, μίλησαν για την αγάπη και τον σεβασμό που νιώθει ο ένας προς τον άλλον. Χορηγοί της βραδιάς ήταν οι Novibet, Δ.Ε.Η. & La Vie Εn Rose by Dimitra Katsafadou.

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 ενώνει για ακόμα μία φορά μεγάλες φωνές της ελληνικής δισκογραφίας, σε μια αξέχαστη μουσική «νύχτα» στο 3ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και αποδεικνύει ξανά πως η μουσική είναι μία και έχει τη δύναμη να μας ενώνει. Η μαγική αυτή μουσική νύχτα, υπόσχεται να μας ξυπνήσει συναισθήματα και να μετατρέψει τις δυνατές στιγμές σε δυνατές αναμνήσεις. Μην τη χάσετε!

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΟ» - Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

