Κοινωνία

Καλύβια: Διάρρηξη με γερή μπάζα σε κοσμηματοπωλείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν οι διαρρήκτες να εισβάλλουν σε κοσμηματοπωλείο και να αφαιρέσουν κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας.

-

Εισβολή κακοποιών σε κοσμηματοπωλείο στα Καλύβια στις 04:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι δράστες παραβίασαν το ρολό ασφαλείας της κεντρικής εισόδου της επιχείρησης ιδιοκτησίας 58χρονου που βρίσκεται επί της 28ης Οκτωβρίου και αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Απίστευτη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Μητσοτάκης – Στόλτενμπεργκ: Συνάντηση στην Νέα Υόρκη

Ρεύμα: Τα τιμολόγια για τον Οκτώβριο