Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 5 κρούσματα της Ρirola την προηγούμενη εβδομάδα

Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Τι αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ.

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για SARS-CoV2 και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία για Covid-19. Η Eris κυριαρχεί ενώ εντοπίστηκαν και 5 κρούσματα της παραλλαγής Pirola, σύμφωνα με την εβδομαδιαία (11-17 Σεπτεμβρίου) επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 (n=733) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και αύξηση 14% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=8) παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=13). Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 25. Καταγράφηκαν 39 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 83 έτη (εύρος 60-98 έτη).

Κατά τις τελευταίες εβδομάδες όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκαν στην υπο-παραλλαγή ΒΑ.2. Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (35%), ακολουθούμενη από την XBB.1.16 (28%) και την ΧΒΒ.1.5 (26%).

Όσον αφορά στη νέα υπο-παραλλαγή του στελέχους Όμικρον, ΒΑ.2.86, που βαφτίστηκε Pirola, χαρακτηρίστηκε ως υποπαραλλαγή υπό παρακολούθηση (Variant Under Monitoring - VUM) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 17/08/2023: η υπο-παραλλαγή έχει ανιχνευτεί έως τώρα σε 20 χώρες και θεωρείται πλέον ότι έχει παγκόσμια διασπορά λόγω μεγάλου αριθμού μεταλλάξεων που φέρει, είναι υπό παρακολούθηση όσον αφορά στη μεταδοτικότητά της και στη σοβαρότητα της νόσου που προκαλεί βάσει της τρέχουσας επιδημιολογικής εικόνας και δεν αποτελεί την κυρίαρχη υπο-παραλλαγή σε καμία γεωγραφική περιοχή ανά την υφήλιο.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 5 θετικά δείγματα της υπο-παραλλαγής BA.2.86, με ημερομηνίες λήψης δείγματος από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 4 από τις 6 περιοχές που ελέγχθηκαν. Αύξηση του ιικού φορτίου κατά 364% στο Ηράκλειο, 138% στην Πάτρα και 104% στα Χανιά.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10% (sentinel) και δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): Παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Όλα τα εξετασθέντα δείγματα ήταν αρνητικά για RSV

