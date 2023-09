Κοινωνία

Κατερίνη - Τηλεφωνικές απάτες: Μέλος συμμορίας συνελήφθη πριν φύγει για το εξωτερικό

Πως κατάφεραν να την 'τσιμπήσουν" οι Αρχές. Πόσα χρήματα είχαν εισπράξει, η ίδια και άλλη μία κατηγορούμενη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα τους.

Λίγο πριν επιβιβαστεί σε λεωφορείο για να ταξιδέψει στην πατρίδα της, συνελήφθη 42χρονη πολίτης Βουλγαρίας που κατηγορείται για εμπλοκή σε εγκληματική ομάδα που "ξάφριζε" ηλικιωμένους με το πρόσχημα των «μαϊμού» τροχαίων στα οποία δήθεν ενεπλάκησαν συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να εισέπραξε το τελευταίο 2ήμερο συνολικά 14.500 ευρώ και κοσμήματα από δύο υπέργηρες γυναίκες, σε Κατερίνη και Βέροια. Είχαν προηγηθεί τηλεφωνήματα στις παθούσες, από συνεργούς της, που ζητούσαν χρηματικά ποσά προκειμένου να υποβληθούν οι κόρες τους σε υποτιθέμενα χειρουργεία.

Με τη λεία ανά χείρας, η 42χρονη κατευθύνθηκε χθες το βράδυ στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου συνελήφθη τη στιγμή που επιχειρούσε να εκδώσει εισιτήριο για να ταξιδέψει στην πατρίδα της.

Στο μεταξύ, για ανάλογη απάτη σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συμπατριώτισσάς της, 61 ετών, που σε δύο περιπτώσεις, τον περασμένο Ιούνιο, παρέλαβε από ισάριθμα θύματα συνολικά 37.500 ευρώ.

