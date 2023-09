Κοινωνία

Θρήνος για αγνοούμενο ψαροντουφεκά: Βρέθηκε μετά από δύο ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του 35χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Τρίτη.

-

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εξαφάνιση του 35χρονου Ρουμάνου ψαροντουφεκά, στο νησί της Θάσου.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του την Πέμπτη σε βραχώδη περιοχή του νησιού και ανασύρθηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το άψυχο σώμα του 35χρονου μεταφέρθηκε στην παραλία Αρσανάς Θάσου, απ’ όπου είχαν χαθεί τα ίχνη του την περασμένη Τρίτη, όταν και είχε βγει για ψαροντούφεκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πρόβατα έφαγαν 100 κιλά χασίς και... την άκουσαν

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτέθηκε σε βοσκό και τον έστειλε σε νοσοκομείο

Ωρωπός: Βρέθηκε προφυλακτικό στο στομάχι σκύλου – υποψίες ότι έπεσε θύμα βιασμού