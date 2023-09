Αθλητικά

Οπαδική βία: Του έβγαλαν την μπλούζα της ομάδας του και τον έκλεψαν

Δεν έχω τέλος τα οπαδικά επεισόδια σε όλη την χώρα. Χούλιγκανς επιτέθηκαν σε νεαρό, φίλαθλο του Παναθηναϊκού.

Τελευταίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης έξω από καφετέρια στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 23.00, πέντε άτομα προσέγγισαν και εν συνεχεία επιτέθηκαν σε έναν 26χρονο ο οποίος φορούσε μπλούζα του Παναθηναϊκού.

Οι δράστες αφαίρεσαν από το θύμα την μπλούζα καθώς και ένα τσαντάκι και έγιναν καπνός.

