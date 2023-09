Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - ΑΤΜ: Ποιοι βρίσκονται πίσω από διαρρήξεις με λεία 145000 ευρώ!

Ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες για διαρρήξεις σε ΑΤΜ. Έγκλειστος ο ένας, καταζητούμενος ο άλλος.

Δύο αλλοδαποί ταυτοποιήθηκαν για τη διάρρηξη δύο αυτόματων μηχανημάτων ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) σε οικισμούς έξω από τη Θεσσαλονίκη, απ' όπου αφαίρεσαν συνολικά πάνω από 145.000 ευρώ.

Πρόκειται για έναν 36χρονο κι έναν 39χρονο, με καταγωγή από το Κόσοβο. Από αυτούς ο πρώτος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές για παρόμοιες πράξεις και ο δεύτερος αναζητείται με ευρωπαϊκό ένταλμα.

Οι διαρρήξεις των ΑΤΜ είχαν γίνει τον Μάιο του 2021, στην 'Ασσηρο και στη Νέα Απολλωνία, με λεία 78.000 και 68.000 ευρώ, αντίστοιχα

