Pricefox: Τι να προσέξεις στο στεγαστικό σου δάνειο

Χρήσιμες συμβουλές για την διαδικασία που πρέπει να έχουν κατά νου όσοι θελήσουν να πάρουν ένα στεγαστικό δάνειο, για να αποφύγουν “δυσάρεστες εκπλήξεις”

-

Η απόφαση απόκτησης στεγαστικού δανείου είναι απόφαση ζωής και θέλει καλή προετοιμασία πριν την πάρεις.

Με αφορμή ότι η αγορά ακινήτων σιγά σιγά αναθερμαίνεται και ο κόσμος ψάχνει να αγοράσει το δικό του σπίτι, το Pricefox, έφτιαξε έναν απλό οδηγό για να σε καθοδηγήσει στην περίπτωση που θέλεις να αποκτήσεις ένα στεγαστικό δάνειο.

5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν κάνεις έρευνα αγοράς στεγαστικού δανείου.

Το ποσό της χρηματοδότησης δε μπορεί να ξεπερνά το 80% της αξίας του ακινήτου. Κάθε τράπεζα προσφέρει διαφορετικούς όρους συμβολαίου. Το πραγματικό κόστος περιλαμβάνει και «κρυφές» χρεώσεις πέρα από το δάνειο. Στη λήξη του δανείου η ηλικία σου δεν μπορεί να ξεπερνά το 75ο έτος. Το ποσό για όλα τα δάνεια σου δεν μπορεί να ξεπερνά το 40% του εισοδήματός σου.

1. Το ποσό της χρηματοδότησης δε μπορεί να ξεπερνά το 80% της αξίας του ακινήτου.

Αν δηλαδή η αξία του ακινήτου (η της ανακαίνισης) είναι 150.000€, τότε η χρηματοδότηση από την τράπεζα μπορεί να φτάσει μέχρι τα 120.000€. Τα υπόλοιπα 30.000€ που θα χρειαστεί ο δανειολήπτης θα πρέπει ήδη να τα έχει. 2. Κάθε τράπεζα προσφέρει διαφορετικούς όρους συμβολαίου. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κάνει ο δανειολήπτης μια καλή έρευνα αγοράς πριν την απόφασή του. Κάθε τράπεζα μπορεί να προσφέρει διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του ύψους του δανείου, διαφορετική διάρκεια του δανείου, διαφορετικό επιτόκιο, διαφορετικό εφάπαξ επιβαρύνσεων, διαφορετικούς όρους προεξόφλησης ή ακόμη και διαφορετικές διασφαλίσεις. 3. Το πραγματικό κόστος περιλαμβάνει και «κρυφές» χρεώσεις πέρα από το δάνειο. Η διαδικασία χορήγησης στεγαστικού δανείου είναι χρονοβόρα και περίπλοκη. Πέρα από το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτεί για την ολοκλήρωσή της, η διαδικασία περιλαμβάνει επιπλέον έξοδα όπως είναι: οι τόκοι υπερημερίας και έξοδα αυτών, έξοδα φακέλου (δηλαδή διαδικαστικά), ασφαλιστικές καλύψεις, εγγύηση, ποινή προεξόφλησης και διάφορες άλλες δαπάνες. Ρωτήστε κάθε τράπεζα τι επιπλέον κόστη περιλαμβάνει η διαδικασία. 4. Στη λήξη του δανείου η ηλικία σου δεν μπορεί να ξεπερνά το 75ο έτος. Ο πρωτοφειλέτης δεν μπορεί να ξεπερνά σε ηλικία τα 75 έτη όταν ορίζεται η λήξη του δανείου. Το όριο αυτό μπορεί να διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα, αλλά καλό είναι να το έχουν υπόψη τους οι δανειολήπτες μεγαλύτερης ηλικίας. 5. Το ποσό για όλα τα δάνεια σου δεν μπορεί να ξεπερνά το 40% του εισοδήματός σου. Αν για παράδειγμα έχεις κι καταναλωτικό δάνειο στο όνομά σου για το οποίο πληρώνεις 150€ το μήνα κι έχεις εισόδημα 1000€, τότε η δόση που θα καθορίσεις για το στεγαστικό σου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250€. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όσο πιο μικρή η μηνιαία δόση που καθορίζεις, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια του δανείου και τόσο μεγαλύτερο και το τελικό ποσό αποπληρωμής. Τι χαρτιά θα χρειαστώ πριν προσεγγίσω τις τράπεζες και μέχρι το τέλος της διαδικασίας; Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνεις σε κάθε τράπεζα και ποικίλει ανάλογα με την περίσταση και το σκοπό του δανείου (αγορά ή ανακαίνιση). Ενδεικτικά, έχουμε: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

ή διαβατήριο. Τραπεζική ενημερότητα αν υπάρχουν δάνεια με άλλες τράπεζες.

αν υπάρχουν δάνεια με άλλες τράπεζες. Φωτοτυπία 2 τελευταίων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος .

. Φωτοτυπία πρόσφατης βεβαίωσης αποδοχών για τους μισθωτούς.

για τους μισθωτούς. Φωτοτυπία των 2 τελευταίων Ε3 για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου.

ακινήτου. Άδεια οικοδομής .

. Τοπογραφικό διάγραμμα και κατόψεις .

και . Συμπληρωμένη αίτηση στεγαστικού δανείου. Ρώτησε όμως κάθε τράπεζα ξεχωριστά, ώστε να μαζέψεις τα έγγραφα από νωρίς και να επιταχύνεις τη διαδικασία. 6 κινήσεις που πρέπει να κάνεις πριν πάρεις απόφαση. Απόφυγε τη γενικόλογη ενημέρωση. Κάνε σε κάθε τράπεζα τις ίδιες ερωτήσεις. Κάνε μια ακριβή εκτίμηση της τωρινής σου οικονομικής δυνατότητας. Κάνε μια ακριβή εκτίμηση της μελλοντικής σου οικονομικής δυνατότητας. Υπολόγισε μελλοντικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Βρες λύσεις για αναπάντεχες αλλαγές στη ζωή σου. Εκτίμησε σωστά τις ανάγκες που έχεις.

1. Απόφυγε τη γενικόλογη ενημέρωση. Κάνε σε κάθε τράπεζα τις ίδιες ερωτήσεις.

Για παράδειγμα, για να συγκρίνεις τα στεγαστικά δάνεια μεταξύ τους κάνε την εξής ερώτηση: Μου χρειάζονται 150.000€ για το σπίτι που θέλω να αγοράσω. Σε 30 χρόνια, που θα σας έχω εξοφλήσει τι συνολικό ποσό θα έχω πληρώσει; 2. Κάνε μια ακριβή εκτίμηση της τωρινής σου οικονομικής δυνατότητας. Σκέψου πολύ και απάντησε σε αρκετά και δύσκολα ερωτήματα, όπως: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσω μια δική μου στέγη;

Ποιές είναι οι τωρινές τιμές των ακινήτων;

των ακινήτων; Φτάνει το εισόδημά μου για να αγοράσω ένα ακίνητο;

μου για να αγοράσω ένα ακίνητο; Με συμφέρει περισσότερο να νοικιάσω ή να αγοράσω ένα ακίνητο;

ή να ένα ακίνητο; Μήπως να μαζέψω σιγά-σιγά το ποσό που χρειάζομαι αντί να πάρω δάνειο; 3. Κάνε μια ακριβή εκτίμηση της μελλοντικής σου οικονομικής δυνατότητας. Πρέπει να εξετάσεις την ικανότητά σου να αποπληρώσεις το δάνειο σε 5, 10, 20 ή 30 χρόνια από τώρα. Θα έχεις το ίδιο εισόδημα; Πόσο σίγουρο είναι το εισόδημά σου τα επόμενα χρόνια σε αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία; 4. Υπολόγισε μελλοντικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν.. Μπορείς να προβλέψεις κάποια έξοδα που μπορεί να προκύψουν και να σου στερήσουν την ικανότητα σου αποπληρωμής για ένα σημαντικό διάστημα π.χ. φροντιστήρια παιδιών, φοίτηση σε άλλη πόλη, θάνατος κοντινού προσώπου κ.ά. 5. Βρες λύσεις για αναπάντεχες αλλαγές στη ζωή σου. Προετοιμάσου για αλλαγές που μπορεί να μην περιμένεις στην προσωπική σου ζωή και του/της συζύγου σου π.χ. ασθένεια, ατύχημα, θάνατος, διαζύγιο, μακρόχρονη ανεργία κλπ. Για κάποια από αυτά μπορείς να προνοήσεις με ασφαλιστικές καλύψεις. 6. Εκτίμησε σωστά τις ανάγκες που έχεις. Σκέψου πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο μετακόμισης σε άλλη πόλη λόγω εργασίας. Σκοπεύεις να πουλήσεις το ακίνητο; Θα αλλάξει σύντομα η οικογενειακή σου κατάσταση και μπορεί να χρειαστεί να μετακομίσεις; Θα καλύπτει η τοποθεσία τις ανάγκες της οικογένειάς σου τα επόμενα 5, 10 ή 30 χρόνια; 4 χρήσιμες συμβουλές Συμβουλέψου έναν ειδικό επαγγελματία. Εάν δεν είσαι σίγουρος για την ικανότητα αποπληρωμής, απόφυγε το δάνειο. Μπορείς να διαπραγματευτείς τους όρους. Μη βασιστείς σε προσδοκώμενα έκτακτα έσοδα.

1. Συμβουλέψου έναν ειδικό επαγγελματία.





Η διαδικασία για να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο είναι περίπλοκη, με σοβαρές νομικές κυρώσεις και παίρνει πολύ χρόνο. Επειδή είναι πολύ σημαντική για την οικονομική σου ευημερία, δεν χωράει μια λάθος απόφαση. Γι’ αυτό καλό είναι να έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σε καθοδηγεί από την αρχή.





2. Εάν δεν είσαι σίγουρος για την ικανότητα αποπληρωμής, απόφυγε το δάνειο.





Ακόμα κι αν έχεις βρει ένα ακίνητο σε τιμή «ευκαιρίας», μην πάρεις δάνειο αν δεν είσαι σίγουρος ότι σε 5 ή 10 χρόνια θα μπορείς να το αποπληρώσεις. Ένα στεγαστικό δάνειο είναι απόφαση ζωής, πολλές φορές.





3. Μπορείς να διαπραγματευτείς τους όρους.





Εάν έχεις κάνει μια ακριβή και εκτενή εκτίμηση της τωρινής και της μελλοντικής σου οικονομικής κατάστασης, τότε θα μπορείς να διαπραγματευτείς με τις τράπεζες τους όρους του συμβολαίου ώστε να σε ευνοούν σύμφωνα με τα σχέδια σου και την περίπτωσή σου.





4. Μη βασιστείτε υπερβολικά σε προσδοκώμενα έκτακτα έσοδα.





Η απόφαση του στεγαστικού δανείου δεν πρέπει να στηρίζεται σε έσοδα που περιμένεις να λάβεις, αλλά ακόμη δεν τα έχεις π.χ. κληρονομιές, κέρδη από επενδύσεις κλπ. Σε περίπτωση που δεν τα λάβεις, τοτε διατρέχεις μεγάλο κίνδυνο.

