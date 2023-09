Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ANT1, Λίτσα Πατέρα.

-

«Σήμερα έχουμε την φθινοπωρινή ισημερία, ο Ήλιος μπαίνει στον Ζυγό, έρχεται ένα καλό Σαββατοκύριακο, που έχει να μας πει πολλά», είπε την Παρασκευή η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «η Αφροδίτη είναι ακόμη στον Λέοντα και νας προτρέπει να βγούμε και να χαρούμε… με κάποιες υπερβολές όμως και πρέπει να χαλαρώσουμε».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «ο Ήλιος μπαίνει στον Ζυγό και θέλουμε να είμαστε πολύ κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα και έτσι ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα και τις σχέσεις, κυριαρχεί αυτές τις ημέρες».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

